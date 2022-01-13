В США считают убытки на случай появления «нового Союзного государства»

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13 января 2022, 15:04 Источник: colonelcassad.livejournal.com

Группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о санкциях при нападении России на Украину. Документом предлагается ввести ограничения в отношении президента РФ, премьер-министра, других членов правительства и командующих вооруженными силами, а также ряда крупных банков на выбор президента США.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США сообщил, что тот поддерживает инициативу...

В случае нападения России на Украину законопроект:

- обязывает наложить санкции на высокопоставленных чиновников: президента России В.Путина, премьер-министра М.Мишустина, главу МИДа С.Лаврова, начальника Генштаба вооруженных сил РФ В.Герасимова;

- обязывает принять те же меры против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушные силы и военно-морской флот»;

- обязывает президента наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института;

- дает право вводить санкции на финансовые средства обмена сообщениями, такие как SWIFT;

- требует отчитываться о мерах по прекращению оказания услуг банкам под санкциями;

- запрещает операции с первичным и вторичным госдолгом России;

- поручает президенту определить отрасли российской экономики, которые должны быть ограничены в интересах национальной безопасности США, в частности нефтегазовую, угледобывающую и по добыче и обработке других полезных ископаемых;

- побуждает его пересмотреть исключения из санкций, относящиеся к «Северному потоку-2».

Все эти меры должны вступить в силу в том случае, если президент США «решительно определит, что Россия участвует в новом вторжении или эскалации военных действий».

Другие меры из законопроекта не зависят от этого условия:

В их числе — поставки оборонительных средств Украине, направление ей $500 млн финансовой помощи в 2022 финансовом году и выделение $3 млн на военное обучение международных войск.

Авторы документа также предлагают расширить экономическое и военное сотрудничество со странами Прибалтики, «в том числе укрепляя способность балтийских стран противостоять гибридной войне». Сенаторы также выступают за расширение числа корреспондентских пунктов «Радио Свобода» (объявлено в РФ СМИ-иноагентом) и улучшение его охвата «в периферии России».

В общем, ничего нового, просто собрали старые угрозы, свалили в кучу и назвали законопроектом...

Опять же стоит вопрос банальной цены и сопутствующего ущерба в обмен на создание на территории Украины нового федерального округа или союзного государства.

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