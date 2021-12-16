Кто и как отвечает на объектах за происшествия

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16 декабря 2021, 16:48 Источник: sapojnik.livejournal.com

В Кемеровской области в рамках расследования взрыва на шахте «Листвяжная» арестовали владельца шахты долларового миллиардера Федяева – и это, безусловно, что-то новенькое. Пожалуй, настолько крупных рыб у нас не сажали со времен ареста Ходорковского.

А ведь до сих пор у нас как бы по умолчанию считалось, что за всякие происшествия на промышленных и прочих объектах отвечают непосредственные виновники и, в лучшем случае, менеджмент, а также представители контролирующих органов, если они «проявили халатность». Собственник оставался вне зоны ответственности (возможно, считалось, что с него достаточно того, что он несет убытки).

И вот теперь – нате!

К делу привлекли аж самого Генерального прокурора, он лично зачитал перечень «выявленных недочетов» при эксплуатации шахты – там, «не всегда контролируют уровень загазованности», «не носят весь набор спасательных инструментов», «не исполняли команду на эвакуацию при первых сигналах о повышении концентрации опасных газов» и т.п.

Все при этом прекрасно понимают, что обличительные «пункты нарушений» из речи Генпрокурора можно применить практически к любой шахте в России (требования ТБ нигде не применяются в полной мере, поскольку считается, что в таком случае резко упадет норма выработки и, соответственно, прибыли от шахт). Но всех удивил посыл властей – что за такую ситуацию впрямую должен отвечать еще и владелец...

Но тут есть, во-первых, общетеоретическая часть...

Если у нас сейчас в очередной раз перепишут правоприменительную практику – не получится ли так, что если я, скажем, даю свою машину в аренду, а водитель на ней собьет человека, то под уголовку потянут заодно и владельца «предмета убийства»? А если я сдам кому-то квартиру, а наниматель устроит на квартире вертеп и подпольный игорный дом, то отвечать опять же буду я?

Уголовное преследование хозяев за то, что кто-то делает с использованием их собственности – такая беспредельная штука…

И, конечно, не менее любопытный вопрос – а что теперь с истинным владельцем сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», который покинул родину и постоянно живет в Австралии...

Как с ним – его теперь тоже привлекут?

В объекте, принадлежащем Денису Штенгелову, погибло даже больше, чем на шахте: на Листвяжной – 52 человека, в торговом центре (по официальным данным) – 60. И, кстати, в том же злосчастном Кузбассе! Процесс по «Зимней вишне» недавно завершился, пересажали кучу народу – о собственнике там, насколько известно, речи не шло. Хотя причина гибели десятков людей и на шахте, и в ТЦ одна – нарушение правил эксплуатации объекта...

Но, может, и до Штенгелова захотят дотянуться; тот ведь тоже, поди, «аватар». Как-то, мягко говоря, слабо верится, что такой хлопотный бизнес, как эксплуатация торговой недвижимости, можно вести «дистанционно» из Австралии. Россия все-таки пока еще не до такой степени «цифровизирована», особенно если речь о «глубине сибирских руд»...

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