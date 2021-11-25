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25 ноября 2021, 15:59

Итак, сценарий с очевидностью прорисовывается такой: Несколько месяцев подряд западные политики, СМИ, военные и "источники в спецслужбах" сообщают (с разными датами), что "Россия нападёт на Украину". В странах-лимитрофах это поручено делать президентам, премьер-министрам и министрам иностранных дел.

На Украине такая команда дана всем, кто сидит на "западном подсосе". То есть сотням чиновников, военных и журналистов...

В день начала Олимпиады в Пекине 4 февраля (или днём раньше, или днём позже) группа специально подготовленных людей с Украины, переодетые в форму российских военнослужащих или ополченцев ДНР/ЛНР, нападают на военнослужащих украинской армии. Будут жертвы - чем больше, тем лучше...

Или массированный обстрел (с жертвами) мирных граждан на украинской территории. После этой провокации войска Украины переходят в широкомасштабное наступление на ДНР/ЛНР. Масштаб должен быть такой, чтобы Россия не могла не вмешаться своей вооружённой силой.

Значительная часть населения Украины, уже сейчас подготовленная к этому психологически, поверит в то, что "Россия перешла к захвату независимой Украины". Если Зеленский не согласится на то, чтобы собственноручно дать команду на проведение этой "провокации-спецоперации", то это будет сделано через его голову и за его спиной. И Зеленский будет вынужден задним числом подтвердить то, что сделают даже вопреки его пассивному сопротивлению.

Далее - обвинение России в свершившейся "агрессии против Украины", и все западные лидеры к этому присоединяются...

Ну а дальше тоже всё ясно:

От таких мелочей, как требование снять сборную России с участия в Олимпиаде, отказа Германии от использования СП-2 и всяких санкций до ввода войск НАТО (в идеале) на территорию Украины "по просьбе законного руководства Украины".

Пока всё идёт в рамках этого сценария. Надеюсь, руководству России удастся его купировать ещё до начала реализации.

PS

Всё точно до мелочей. При этом Украина наивно надеется на Карабахский вариант. При этом, как мне видится, у Запада стоит задача аннигилировать Украину, как государство, ибо она уже надоела до чёртиков своим же кураторам. И эти кураторы, враги России, мечтают только выжать из этого слива максимальный гешефт, сделав это всё руками России, за счёт России и против России...

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