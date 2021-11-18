Вместе с СССР исчезла буферная зона из бывших соцстран

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18 ноября 2021, 14:41 Источник: pavel-shipilin.livejournal.com

Вспоминается очень обиженная реакция одного неглупого одессита на статью Дмитрия Медведева в «Коммерсанте»: «Для нас, русских Украины, статья значит одно - пора уже наконец-то прекратить ждать, «когда придут наши». Наши не придут. А точнее, наши уже тут. Единственные «наши» — это мы сами».

То есть все-таки ждут «вежливых людей»...

Надо сказать, эмоционально хочется воссоединения Большой России. А может быть, и СССР... Но любой прагматик скажет, что это не только невозможно, но и не разумно.

Во-первых, экономически Россия моментально была бы отброшена на десятилетия назад. Пришлось бы урезать пенсии, материнский капитал, национальные проекты — словом, все то, чего добивались с таким трудом.

Во-вторых, во времена Варшавского договора между СССР и Западом существовала мощная прослойка соцстран — по сути, оккупированных нами государств, атаковавших нас в союзе с Германией в 1941 году. Этот буфер страховал нас от возможных вероломных нападений...

После исчезновения СССР буферная зона исчезла, и возникла новая географическая реальность

Сегодня в пояс нашей безопасности входят:

- на западном направлении (буферная зона против НАТО) — Украина, Молдавия, Белоруссия;

- на кавказском (страховка от поползновений Турции и, возможно, Ирана) — Грузия, Армения, Азербайджан;

- на южном (террористические группировки) — республики Средней Азии.

Россия оказалась не в кольце, но хотя бы в полукольце из бывших союзных республик, выполняющих вполне определенные, выгодные нам функции, и при этом обреченных прозябать в полуживом состоянии. Из них всегда будет бежать население, по большей части к нам. Ведь жизнь там никогда не наладится — никто не будет вкладывать сколько-нибудь заметные деньги в будущий театр военных действий.

Разумеется, у нас остаются слабые в оборонном смысле участки — например, Прибалтика и Кольский полуостров. Поэтому здесь в неприступную крепость превращена Калининградская область, а также Ленинградская, Мурманская.

До недавнего времени большую опасность представляла акватория Черного моря. Однако теперь, после вхождения в состав России Крыма, эта проблема решена.

Благодаря многолетним дипломатическим усилиям мы теперь не чувствуем угрозы из Китая

Таким образом, между потенциально агрессивными странами, прежде всего входящими в блок НАТО, и нами сегодня расположились бывшие союзные республики. Именно они выполняют ту барьерную роль, которую раньше играли соцстраны. Если включить в свой состав Украину или даже Белоруссию, то Россия автоматически выходит на границу непосредственно с НАТО, чего раньше никогда не было.

Кому-то придет в голову посылать «вежливых людей» на захват территорий, на которых возникнут проблемы?

Однако остаюсь сторонником Русского мира, то есть духовного союза стран, которые рано или поздно сольются в одно государство под единым руководством. Но для этого они должны сами этого захотеть. И сами, без нашей помощи довести уровень жизни у себя хотя бы до российского.

Второй вариант — после войны на европейском континенте, когда между державами расчертят новые границы. Как бы то ни было, если в Россию, как раньше, вольются Украина и Белоруссия, то нам понадобится новая буферная зона в Европе.

Пока же украинцам, молдаванам и белорусам, а также грузинам, армянам, азербайджанцам и так далее придется выживать на нейтральных и совсем никому не нужных территориях без всякой надежды на "российскую оккупацию".

Для нормальных, не инфицированных бандеровщиной и свидомизмом людей место всегда найдется. Остальные пусть едут на плантации к польским панам, где их воспринимают исключительно как холопов. Винить некого — сами себе судьбу выбирали.

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