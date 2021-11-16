Зеленский «пообещал» украинцам не брать уголь с Донбасса

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16 ноября 2021, 14:03 Источник: chervonec-001.livejournal.com

На Украине простаивает 90% мощностей ТЭС, которые находятся в государственной собственности. Станции оказались без угля или ремонтируются. Кличко пригрозил Киеву веерными отключениями в этом отопительном сезоне, а Зеленский рассказывает, что Украина не покупает уголь "у сепаратистов", не платит и не будет платить тем, кто "не признает нашу целостность".

Что на это можно сказать?

Украина таки покупала донбасский уголь, но не на прямую, а через Россию. Только за 9 месяцев этого года Москва поставила «незалежникам» более 10 миллионов тонн этого ископаемого топлива на сумму в несколько миллиардов долларов. С этого года Россия постепенно переориентирует свои поставки угля на Китай, так что проблем с рынками сбыта в принципе не существует.

Спрашивается, кому Украина хуже делает?

Тем временем, Зеленский рассказывает об американской барже с углём, которую он уже видит на горизонте: «...Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей Panamax, которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время...».

Дежавю, какое-то...

Вроде как, Украина уже закупала «демократический уголь» пароходами толи в Австралии, толи в ЮАР. Уголь, правда, оказался не той системы и в украинских топках гореть не хотел. Но зато был в пять раз дороже «тоталитарного...»

В начале ноября появилась новость, что украинские порты в ближайшее время примут 5 судов с импортным углем из США общим объемом примерно 280 тыс. тонн: 4 — для ДТЭК и 1 — для государственной "Центрэнерго". Математика очень простая. Пусть и этих судов даже 7, это около 400 тонн угля, что соответствует годовой выработке одной весьма средненькой шахты. Из этого количества от 220 до 340 тыс. тонн (4 - 6 кораблей) закупила компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова для своих предприятий и производств. Государственным ТЭС достанется лишь 60-180 тыс.тонн угля. Однако это количество ни о чём. Для понимания, для работы ТЭЦ не самого крупного украинского города необходимо 4-8 тыс. тонн в сутки, а в морозы и до 20 тыс.тонн.

«Бандеровское Украинство» не в состоянии наладить элементарную жизнедеятельность своей "державы". Стадию "Отрицание" на Украине прошли. Наступила стадия "Осознание". Продолжаем наблюдение...

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