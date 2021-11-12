Несменяемая власть может привести к закату китайского чуда

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12 ноября 2021, 14:21 Источник: taxfree.livejournal.com

Заявление о «возрождении» прозвучало на брифинге по завершении пленума ЦК Компартии Китая. Идеологический труд Си Цзиньпина, посвящённый "социализму с китайской спецификой", назван в документе "квинтэссенцией китайской культуры". Партию, армию и народ призывают сплотиться вокруг ЦК КПК, "ядром которого является товарищ Си Цзиньпин".

До этого момента подобного титула удостаивался лишь основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае называют "Великим кормчим". Это еще одно подтверждение и выражение негативных социальных настроений в китайском обществе, предвестник заката китайского чуда. Ни одна страна в современной истории мира не смогла добиться экономических успехов, если власть в ней не является сменяемой. Регулярное обновление властных акторов суть обязательное условие для динамичного развития страны. И наоборот, примеров, когда страны деградировали из за власти диктаторов полно.

У демократии есть два колоссальных преимущества перед любым видом правления - сменяемость руководства и обратная связь. Со сменяемостью всё просто, это правило, учреждённое Дэн Сяопином - через десять лет руководитель должен уйти. Ушёл сам Дэн, ушёл Цзян Цземинь, ушел Ху Цзиньтао, преемник был известен, но он был - Си Цзиньпин...

Весь этот процесс сопровождался расцветом Китая как экономической державы. Но на кормчем Си все сломалось. Он отказался соблюдать этот основополагающий принцип, введенный Дэн Сяопином, и это станет началом конца китайского экономического чуда.

После правления Мао Дзэдуна и той нищеты и бесправия, что было при нем, китайская компартия сделала правильные выводы. Одна из самых популярных социальных аксиом гласит, что в демократиях через выборы и через свободную прессу существует обратная связь между правительством и народом, и это делает режим устойчивым.

В Китае ни выборов, ни свободных СМИ не было, но обратная связь была очень высока. Через регулярную смену лидеров. Это был вопрос выживания власти. Сейчас, очередной ее главный представитель решил что хватит. Он решил, что в состоянии удержать власть отменив принцип сменяемости.

Это главная и фундаментальная ошибка китайских коммунистов

Все великие китайские династии пали в результате народных восстаний. Правление коммунистов падет точно также. Но в начале будет долгий закат китайского чуда. Оно уже началось, посмотрите на китайские фондовые индексы.

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