Обычная реальность

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28 октября 2021, 15:04 Источник: t-moshkin.livejournal.com

26 октября 2021 года съёмочная группа Рабочего компаса-ОКП, РМП-Москва и другие левые активисты вместе с правозащитной организацией «Тонг Жахони» (Утро мира), ездили в гости к рабовладельцам. Да, обычная для современного капитализма история.

Человек приехал работать на Щёлковский МПК (мясокомбинат)

Трудился по 12 часов в день. Получил за пять месяцев 45 тысяч рублей (подчеркиваю, не за месяц, а за пять месяцев). Заявил, что увольняется...

И тут выяснилось, что ...

работодатель покупал билет ему за 80 тысяч (интересно, где он нашёл такие цены на полёт эконом-класса), что за питание работник тоже должен (изначально обещали кормить бесплатно), что на работника наложены штрафы (кстати, такая форма наказания работника, как штрафы, не предусмотрена Трудовым кодексом) и всё это составляет сумму в 124 тысячи!

И пока работник не отдаст долг – будет работать...

Особо отметим, что съёмочную группу не пускали через проходную, не пускали Ннаулицу общего пользования , ведущую к проходной.

Потом появилась полиция...

Появилась и скрылась...

Появилась снова примерно через час...

И это при том, что отделение находится за соседним с предприятием забором. Наконец, юриста «Тонг Жахони» всё-таки пригласили на переговоры с руководством.

Руководство заявило, что работника выпускает. Что паспорт был изъят временно, только для оформления регистрации, и вообще, это перегибы на местах (от посредника), а руководство ни при чём, и работников очень любит, ценит и уважает. Верим. Ага...

Было написано заявление в полицию, после чего мы коллективно покинули негостеприимные окрестности (вместе с вызволенным из неволи рабочим).

Напоминаем. Подмосковье. XXI век. Россия. Цивилизованная страна. Вроде.

А. Зимбовский ОКП-РК-инфо

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