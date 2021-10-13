Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

В Войска ПВО поступил первый бригадный комплект зенитной ракетной системы С-500

Вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года

, 19:26 Источник: bmpd.livejournal.com

В Войска ПВО поступил первый бригадный комплект зенитной ракетной системы С-500

13 октября 2021 года первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Первый бригадный комплект ЗРС С-500 поступил на вооружение объединения, несущего боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства над столицей страны", - сказал он, не уточнив состав соединения и дату его передачи. ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

По словам собеседника агентства, вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года. Он напомнил, что речь идет о "многолетнем контракте".

16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что система С-500 начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. 20 июля Минобороны РФ сообщило, что ЗРС выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность военной техники ПВО России.

В июле 2021 года было сообщено, что Министерство обороны Российской Федерации подписало контракт с АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на поставку ВКС России первой серийной партии из "более 10" зенитных ракетных систем С-500 "Прометей". Серийные поставки должны начаться в первой половине 2022 года.

На фото: кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации (via РИА Новости)Самоходная пусковая установка 55П6 на колесном шасси БАЗ-6909.60 (10х10) зенитной ракетной системы С-500 (55Р6М) производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» во время испытательных стрельб на 4-м Государственном центральном межвидовом полигоне Министерства обороны Российской Федерации (Капустин Яр), Астраханская область, июль 2021 года

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Дас

Общество

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Путин заявил, что Муратов не будет объявлен иноагентом, если для этого не будет оснований

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в среду, 13 октября, что главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью