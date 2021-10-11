Давление Китая на Тайвань связывают с потерями на фондовом рынке

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11 октября 2021, 13:40 Источник: taxfree.livejournal.com

The Sun на выходных опубликовали занятную карту сценария Третьей мировой войны. Появление ее связано с все более усиливающейся риторикой вокруг Китая и Тайваня. В прошедшие несколько недель произошло несколько знаковых событий. Во-первых заключен новый оборонительный пакт между США, Британией и Австралией – AUKUS - самое масштабное соглашение о военном сотрудничестве между ними после Второй мировой войны.

Впрямую этот пакт не направлен против Китая, но всем очевидна причина его создания. Следствием создания этого пакта стало расторжение Австралией контракта на поставку 12 подлодок на сумму 36,5 миллиарда долларов с французским концерном Naval Group, поскольку теперь Австралия собирается строить их сама.

Первым шагом в рамках AUKUS станет предоставление Австралии технологий строительства атомных субмарин, хотя ядерного оружия она по-прежнему иметь не будет. Что следует расценивать как противоположное, именно ядерное оружие там и будет. Таким образом...

Австралия станет седьмым государством мира, имеющим на вооружении атомные подводные лодки

По данным Международного института стратегических исследований, у США их 68, у России 29, у Китая 12, у Британии 11, у Франции восемь, у Индии одна.

Все это ответ на все более усиливающуюся риторику Китая в части попыток вернуть себе Тайвань. Китайские индексы достигли пика в начале 2021 года и с тех пор демонстрируют понижательную динамику.

Пики фондовых рынков и их разворот вниз всегда совпадает с началом обострений в внешней политике

Ровно после пиков китайского фондового рынка риторика первых лиц Китая стала крайне агрессивной в отношении очередного осколка китайской империи - острова Тайвань. Еще 12 лет назад Джордж Фридман в своей книге "Следующие 100 лет - Прогноз событий XXI века" предсказал, что противостояние США и Китая станет главным событием XXI века. Вот что он писал тогда:

— Долг Китая достиг сейчас 300% ВВП. Те же показатели были у Японии в 1990-х годах. Разница в том, что в Японии не было миллиарда живущих в нищете граждан. Китайское руководство осознает угрозу, а поэтому укрепляет центральную власть, движется в сторону диктатуры, отказываясь от всех новшеств, которые внедрял Дэн Сяопин. При этом укрепление власти представляет угрозу для экономики. Пример СССР показал, что одна партия не может управлять эффективно.

Именно это сейчас начинает происходить. В ответ на проблемы в экономике страны, китайский лидер собирается развязать прибрежную войнушку, в которой рассчитывает выйти победителем...

График вторжений китайских ВВС в воздушное пространство острова по дням, демонстрирует повторяющийся паттерн усиливающегося давления на Тайвань. Проблемы в экономике всегда ведут к росту агрессивности автократии...

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