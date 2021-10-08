Газ дорожает в Европе, а цены растут в России

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8 октября 2021, 17:19 Источник: alexkolos.livejournal.com

На днях ведущая пропагандистского шоу так сильно смаковала тот факт, что цены на газ в Европе такие высокие, со всеми вытекающими выводами... Да, наконец-то Евросоюзу прилетела ответочка за все санкции против России, да и синоптики обещают холодную зиму. Но прикол в том, что за все это придется заплатить всем нам, простым россиянам …

Да, цены на природный газ бьют все мыслимые и немыслимые рекорды

С одной стороны, Россия от всего этого выигрывает, потому что является одним из крупнейших экспортеров газа. В бюджет поступят дополнительные доходы. Но ирония данной ситуации заключается в том, что наша экономика напрямую зависит от импорта многих групп товаров, которые производятся в мире, а в частности в той же Европе.

Все по той же иронии судьбы, газ и электричество занимают основную долю в себестоимости производства. Чем выше этот показатель, тем выше отпускные цены, и европейская экономика в этом плане не исключение.

За год газ и электричество для европейских предприятий подорожали на 51,4% и 26,4% соответственно

В продолжение к этим данным еще немного интересной статистики. Европейский союз и Китай являются крупнейшими импортерами товаров в Россию. Только за первое полугодие из Европы к нам ввезли товаров на 37 млрд. долларов, а из Китая на 37,3 млрд. долларов.

Ну и как «контрольной выстрел», это данные по российской инфляции, которая в сентябре этого года составила 7,4%. То есть в этой цифре учитывается и так называемая «импортируемая инфляция». Цены растут за границей, цены растут в России. Возможно, ситуация была бы немного иной, если бы мы большую часть товаров производили самостоятельно, но мы имеем то, что имеем.

Но прикол в том, что Европа в основном закупает российский газ, который сейчас стремительно дорожает, а значит и за иностранные ништяки россияне будут платить еще больше денег. Правда смешно?

Но есть еще одна проблема...

Многие предприятия на их «гнилом» Западе уже начинают отказываться от газа по таким ценам, ибо это бессмысленно. Многие предприятия могут обанкротиться. И вот тут возникает другой любопытный вопрос, если европейская экономика ляжет, то кто тогда будет покупать у нас газ и нефть?

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