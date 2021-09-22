Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину

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22 сентября 2021, 13:12 Источник: chervonec-001.livejournal.com

"В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину", — заявил госдеповец Амос Хохштейн в интервью Bloomberg.

Россия свои контракты выполняет

Продажи "Газпрома" по итогу 2021 года будут выше, чем в 2020 году и такие же, как в 2019 году. Так с какого банана Россия им что-то должна? Хотите больше - заключайте договора, будет больше. Европа сама топила за биржевые торги. Вот и дотопилась. Капитализм, сами это добивались.

Хотели свободный рынок энергоносителей – получили...

Пусть американцы поставят газ в Европу, это ведь их союзники. Так и хочется спросить с подколкой штатовцев: "Где же ваш "чистейший, дешевый и демократичный" американский СПГ которым вы обещали обеспечить ЕС на 200%?". И с польских терминалов пусть газ петельку сделает через Украину - профит. Вообще все довольны: США, Европа, Украина...

На самом деле в январе-феврале сего года США кинули ЕС и не поставляли СПГ даже по имевшимся контрактам в Европу, посылая его в юго-восточную Азию, где цена была 1000-1300 долл за куб! То же самое случилось в холодном 2018 г., когда США плюнули на контракты по СПГ в ЕС и даже закупали его в России для себя.

Сейчас планово останавливают на две недели на плановое техническое обслуживание трубу "Силы Сибири" идущую в Китай, в результате чего цена на газ в Азии даже если и не вырастет более того, что есть, то точно не упадёт, а значит будет вбирать в себя весь доступный СПГ, который не достанется Европе.

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