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8 сентября 2021, 15:26 Источник: a-nalgin.livejournal.com

Ну вот, можно сказать, и всё: finita la commedia! Даже Всемирная организация здравоохранения «не выдержала» наплыва свежих фактов с опорой на медицинскую статистику. Почти два года ушло на это. И вот теперь высокопоставленные функционеры ВОЗ наперегонки выступают с неожиданными заявлениями. За которыми явственно угадывается неотвратимый конец.

Конец пандемии, державшей в напряжении основную часть человечества

Мировая заболеваемость COVID-19 вышла на плато. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы достигли плато в отношении случаев заболевания по всему миру, однако это плато находится на действительно высоком уровне. Еженедельно сообщается о 4,4–4,5 млн случаев, и это, безусловно, меньше, чем реальное число заболевших на самом деле по всему миру. Также каждую неделю сообщается о 67–68 тыс. смертей», – сообщила она.

Сейчас общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 221 543 937, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерли 4 582 097 человек. По данным ВОЗ, в мире известно о 221 134 742 заболевших, умерли 4 574 089 человек. Летальность на уровне 2%.

По законам эпидемиологии, после плато логично ожидать постепенного затухания пандемии. О том, что планету ждёт примерно три года сменяющих друг друга вспышек заболеваемости, вирусологи говорили ещё в середине 2020 года, когда стало чуть понятнее, как ведёт себя, как передаётся и как мутирует SARS-CoV-2. Так, в целом и происходит.

Это означает, что сотни миллионов, к счастью, не заболеют новой инфекцией, независимо от прививок

Хотя сама вакцинация, безусловно, сыграла определённую роль в снижении смертности. Да и передачу вируса она уменьшила тоже: по данным исследований, заболевшие привитые выступают источниками заражения в шесть раз реже, чем заболевшие непривитые. Кроме того, среди них не отмечено ни одного суперраспространителя.

В общем, теперь ситуация начинает устаканиваться, пусть и медленно

Коронавирус приспособился к жизни в человеческой популяции, а человечество приспосабливается к жизни с ним. К регулярным прививкам, эпизодическим карантинам, разного рода масочным режимам, вводимым и отменяемым по велению властей.

Такова теперь новая реальность

Помнится, пандемия «испанки» стала – наряду с окончанием целой серии войн, от мировой до гражданских, – одним из факторов, которые вызвали к жизни феномен «ревущих 1920-х». Короткого, менее 10 лет, но очень яркого периода научных прорывов, экономических рекордов, радикальной модернизации и фееричных перемен во всём, от искусства и культуры до морали и психологии. Люди массово захотели оторваться за годы испытаний и бедствий. Многим это удалось на славу. К сожалению, кончилось всё биржевым крахом 1929 года и последующей 10-летней Великой депрессией.

И если законы социума так же верны, как и законы эпидемиологии, не ждёт ли нас всех повторение чего-то подобного уже в XXI веке?

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