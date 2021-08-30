Вашингтон не примет Зеленского, если тот не выполнит ультиматум Меркель

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30 августа 2021, 13:36 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

В ходе своего визита в Киев 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев, выступая 27 августа в эфире телеканала «Наш». По его словам, этот ультиматум был предварительно согласован с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

«Я думаю, что есть консолидированное решение по Украине, которое обусловлено отсутствием субъектности и выполнением взятых на себя обязательств украинской властью», — сказал экс-нардеп.

Он пояснил, что речь идет об обязательствах по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, он указал, что Украина не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

По мнению Мураева, визит Зеленского в Вашингтон состоится только в том случае , если украинский президент примет данный «ультиматум».

«Если Зеленский примет то, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи президентов Украины и США. Если у него будут какие-то альтернативные варианты — встреча не состоится», — заявил украинский политик.

Ранее Евгений Мураев заявил, что взятый украинским руководством курс на отказ от исполнения Минских соглашений может привести к тому, что Евросоюз снимет все санкции против России.

«Санкции против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают сейчас десятки миллиардов. Почему европейские налогоплательщики должны нести убытки, а их власть бездействовать? Они точно так же приходят к своим политикам и говорят: - Если вы не закончите эту ерунду с Россией, мы за вас больше не будем голосовать... Можете поверить, им на Украину плевать», — заявил украинский политик бывший депутат Верховный рады Евгений Мураев. Политик также заявил, что испытывает «испанский стыд» за главу собственного государства, который «наплевал в души миллионам людей».

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