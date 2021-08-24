Запуск российской миссии «Луна-25» перенесен с октября 2021 г. на май 2022 г.

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24 августа 2021, 14:34 Источник: kiri2ll.livejournal.com

Работа над проектом российского лунного аппарата началась еще в 2005 году Тогда он носил название «Луна-Глоб» и задумывался как сеть сейсмостанций. Впоследствии из-за технических сложностей и проблем с финансированием концепция миссии претерпела множество метаморфоз.

В 2013 году проект реанимировали под названием «Луна-25». Было объявлено, что автоматический разведчик отправится в космос в 2016 году, но с тех пор дата запуска неоднократно сдвигалось. В качестве причины нового переноса названа «выявленная в ходе наземной экспериментальной отработки необходимость дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки».

«Луна-25» должна сесть в южном приполярном регионе Луны в районе кратера «Богуславский». Ее основными задачами станет отработка технологии посадки, исследование состава и свойств реголита (в первую очередь — оценка массовой доли замерзшей воды и летучих веществ в лунном грунте), а также изучение лунной экзосферы — очень разреженной газовой оболочки нашего естественного спутника.

Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Общая масса «Луны-25» составляет около 1540 кг

Она состоит из двух основных конструктивных частей. Нижняя часть — посадочное устройство с опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности. На нем же закреплена двигательная установка, с помощью которой производится коррекция траектории перелета до Луны, торможение при сходе с орбиты и мягкая посадка.

Верхняя часть — негерметичный приборный отсек. На нем находятся панели солнечных батарей, радиатор системы терморегулирования, электронное оборудование, научные приборы, а также радиоизотопный источник энергии, который позволит аппарату не замерзнуть во время лунной ночи.

Номинальный срок работы миссии должен составить один год

Кроме того, данный проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе — строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

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