Немцы эвакуировали из Кабула только 7 сотрудников-афганцев

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18 августа 2021, 14:20 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Немецкие соцсети обсуждают околополитический скандал на популярную ныне «афганскую тему». Прибывший в Кабул военно-транспортный самолёт бундесвера эвакуировал только 7 (семь) афганцев, но сумев вывезти 22 тысячи литров пива и вина.

Примечание:

Пресс-секретарь бундесвера на вопрос о брошенных в Афганистане сотрудниках посольства из числа местного населения вскрыл общий западный подход к этой теме, что частично объясняет всю ситуацию в Кабульском аэропорту:

«Кажется, не мы их заставляли работать с нами»

22 500 литров пива и вина были доставлены военным бортом обратно в Германию из Афганистана, поскольку в южноазиатской стране запрещено продавать алкоголь по религиозным причинам. При этом, из-за загруженности самолёта в салон удалось зайти только семи гражданам Афганистана, которые сотрудничали с бундесвером.

Издание Berliner Zeitung, описывая этот случай, не стесняется в выражениях:

«То, что делают здесь министр обороны, министр иностранных дел, министр внутренних дел, является полным провалом. Лицам, ответственным за такое положение дел, удалось перевезти 22 500 литров пива и вина, а бюрократические формальности, связанные с въездом людей, которые помогали на месте, обсуждались неделями. Терялось драгоценное время. Ещё в июне „Зелёные“ подали запрос на немедленную депортацию местных рабочих (из Афганистана в Германию). Но он был отклонен. Как признался вчера в „Твиттере“ политик от ХДС, „вероятно, это была ошибка“. Вероятно, со смертельным исходом».

Газета отмечает, что «конечно, правительство Германии не единолично виновато в том, что дела в Афганистане так быстро стали ужасными, но оно полностью недооценило политическую ситуацию».

«Оно показало, что невосприимчиво к консультациям. Например, посольство Германии неделю назад очень ясно дало понять, что ситуация стремительно ухудшается. Однако министр иностранных дел Хайко Маас не созывал группу кризисного управления до прошлой пятницы. В понедельник вечером он с суровым выражением лица признал, что ситуация была недооценена — только для того, чтобы указать в то же время на то, что и другие западные страны сделали то же самое. Ни капли сочувствия к людям, которые до сих пор доверяли немцам в Афганистане и теперь боятся смерти», — пишет Berliner Zeitung.

Ранее СМИ сообщали, что американские военные вывезли из Кабула собак в полупустом салоне самолёта...

На фото: Та самая «великолепная семерка», с комфортом эвакуированная в Германию

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