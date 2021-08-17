Похоже, «кубинский коммунизм будет свёрнут, как бабушкин ковёр»

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17 августа 2021, 20:36 Источник: olegmakarenko.ru

Как и следовало ожидать: после очевидного краха коммунизма в ХХ веке, число коммунистических экономик в мире стремится к нулю. Уточню: под коммунизмом имется в виду социализм советского образца – за отсутствием в реальности какого-нибудь более «правильного» коммунизма.

Долгое время Куба была одним из последних коммунистических бастионов

На Остров Свободы с упоением ссылались поклонники левых идей, почему-то не спешившие туда ехать ни на ПМЖ, ни в качестве туристов. Но теперь, похоже, и «кубинский коммунизм» будет свёрнут, как бабушкин ковёр:

Куба впустит частный бизнес в большинство отраслей экономики

Власти Кубы в свете напряженной экономической ситуации намерены привлечь в государственную экономику частный бизнес. Так, почти все отрасли будут открыты для деятельности малых предпринимателей и самозанятых, сообщили государственные СМИ ...

По словам министра труда и социального обеспечения Марты Элены Фейто Кабреры, список видов деятельности, разрешенных для частного сектора, будет расширен со 127 до 2000 позиций.

Частным предпринимательством занимаются около 600 тысяч из 11,33 млн жителей

Экономика островной республики в 2020 году рухнула на 11% из-за санкций США и влияния пандемии COVID-19. Жители страны сталкиваются с дефицитом товаров повседневного спроса. В январе на Кубе началась масштабная денежная реформа, цель которой – устранить систему с параллельным обращением двухофициальных валют и привязать кубинский песо к единому курсу.

Что уж говорить: даже в предельно закрытой от внешнего мира Северной Корее идёт постепенное расширение возможностей частного бизнеса. По сути, коммунистических государств в традиционном смысле слова на планете больше не осталось – теперь есть только бывшие коммунистические государства, находящиеся на разных стадиях процесса декоммунизации.

Смотрящие налево комментаторы наверняка возразят, что речь на Кубе идёт всего лишь о малом и среднем бизнесе, а раз нет крупного бизнеса, то якобы нет и власти капиталистов...

По-прежнему можно делать вид, что на свете существует вымышленный коммунистический рай

Однако, во-первых, крупный бизнес вырастает из малого и среднего, а во-вторых, откуда в нищей, досуха выжатой коммунистами Кубе взяться крупному бизнесу?

Едва ли идущие по китайскому пути кубинские лжекоммунисты нуждаются в программе шоковой приватизации. Время на реформы у них пока есть, а опасности внезапного возвращения страны к классическому коммунизму, который всем надоел хуже горькой редьки – кажется, нет.

Кубинской экономике можно пожелать удачного выздоровления, – хотя оно, по всей видимости, будет довольно долгим, и о полноценном возвращении капитализма на Кубу говорить пока преждевременно...

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