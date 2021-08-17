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В районе подмосковной Кубинки разбился опытный военно-транспортный самолет

Катастрофа Ил-112В стала трагичным эпизодом в истории долгостроя российского авиастроения

, 16:57 Источник: bmpd.livejournal.com

В районе подмосковной Кубинки разбился опытный военно-транспортный самолет

17 августа 2021 года в районе аэродрома Кубинка потерпел катастрофу первый и пока единственный летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400).

В авиакатастрофе под Кубинкой погиб экипаж в составе трех человек, командир Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Причиной катастрофы, видимо, стал пожар в правом двигателе ТВ7-117СТ.

Катастрофа опытного образца Ил-112В стала еще одним характерным эпизодом в истории этого злополучного долгостройного проекта российского авиастроения

Напомним, что первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-41400) совершил первый полет на аэродроме ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО, входит в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация») в Воронеже 30 марта 2019 года.

После этого летные испытания образца были остановлены на два года для доработок конструкции и уменьшения веса самолета, в результате чего второй полет первого прототипа Ил-112В состоялся только 30 марта 2021 года. С тех пор, по известным данным, прототип выполнил еще 8 полетов по программе предварительных испытаний и 5 учебных полетов.

По имеющейся неофициальной информации, испытательные полеты самолета неоднократно сопровождались различными отказами и проблемами с двигателями...

13 августа первый опытный экземпляр Ил-112В перелетел с воронежского аэродрома ВАСО в Жуковский для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа 2021 года в Кубинке. Как можно судить, нынешнее крушение произошло во время перелета борта из Жуковского в Кубинку, ставшего для данного экземпляра 17-м полетом...

Самолет упал в 1,5 км от полосы аэродрома Кубинка

Также на ВАСО к настоящему времени построен опытный образец Ил-112В для статических испытаний (cерийный номер 01-02). В январе 2018 года ВАСО сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных (предсерийных) образцов военно-транспортного самолета Ил-112В (предположительные серийные номера 01-03 и 01-04). В августе 2020 года Министерство обороны России подписало с ОАК контракт на поставку данных двух самолетов. Безусловно, теперь потребуется очередной пересмотр программы.

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", экипаж разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В допустил избыточный крен при заходе на посадку, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт был дан крен. Однако крен по какой-то причине оказался избыточным, а машина потеряла управление", - сказал собеседник агентства.

Самолет "свалился в штопор" и на большой скорости вошел носом в землю. Произошел взрыв горючего, добавил источник.

Он уточнил, что экипаж не смог удержать самолет на низкой высоте. "Пространства для манёвра и выравнивания не хватило"

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