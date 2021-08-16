За 20 лет на войну в Афганистане США потратили триллион долларов

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16 августа 2021, 17:28 Источник: mi3ch.livejournal.com

Американские генералы и политики в своих отчетах и заявлениях постоянно завышали оценки боеспособности афганской армии. При этом многие офицеры регулярно предупреждали, что американцы просто не имеют возможности оценить, насколько эти структуры способны действовать против талибов без всесторонней поддержки со стороны США и других западных союзников.

На обучение афганской армии "ушло в песок" 88 миллиардов долларов

Еще весной в Генштабе США обещали, что перед уходом из Афганистана военные передадут все необходимое для поддержания обороны правительственным силам. По заявлению Центрального командования США, афганцам должно было достаться не менее 17 074 единиц техники.



Одна из причин быстрого падения правительства Афганистана перед Талибаном (запрещенным в РФ) — невероятная коррумпированность силовых структур и, как следствие, недовольство многих афганцев этой властью. Массовое воровство и приписки при широко распространенной неграмотности, потеря таможенных сборов и, как следствие, неспособность правительства платить жалованье.

Афганцы создавали целые "батальоны-призраки"

Чтобы получать деньги от США и разворовывать их всего создали 46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом. По требованию президента Ашрафа Гани американские военные с 2017 года перестали публиковать данные о потерях и дезертирстве среди своих подопечных, афганских военных, и это способствовало еще большему искажению картины.

p.s.

Нельзя недооценивать и роль Трампа, который в 2020 году заключил с талибами (запрещенными в РФ) пакт, приведший к освобождению из тюрем тысяч талибов. Трамп полностью удалил официальное афганское правительство из сторон переговоров, продемонстрировав Талибану (запрещенному в РФ), что им он готов пожертвовать в любую минуту. 45-й прзидент США подписал соглашение ровно на такой срок, чтобы следующий 46-й президент ответил за результат.

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