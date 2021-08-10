На первой нитке

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10 августа 2021, 14:24 Источник: masterok.livejournal.com/

Россия за долгие годы научилась справляться санкциями и даже находить выгоду в них. Не даром у нас есть пословица: "все что нас не убивает, делает нас сильнее". Хотя последнее время слышен и такой вариант: "все что нас не убивает, мутирует, возвращается и пытается снова нас убить".

Вернемся к теме поста. На трассу первой нитки «Северного потока — 2» в датских водах вышло судно подводных инспекций и ремонтов.

Очевидно, что начались работы по сертификации газопровода. Первую нитку мощностью 75 млн кубометров в сутки могут запустить уже в сентябре. Датское энергетическое агентство сообщило, что работы по строительству выполнили в соответствии с разрешением.

Судно обеспечения Marlin вышло на трассу «Северного потока — 2»

По данным навигационных порталов, за три дня оно прошло почти весь участок первой нитки газопровода в экономической зоне Дании в Балтийском море и находится сейчас на границе со шведскими водами. Marlin указывает, что ведет подводные исследования трубопровода и движется со средней скоростью 1,5 узла.

По данным компании Ulstein, судно предназначено для установки подводного оборудования, проведения инспекций, технического обслуживания и ремонта, а также для проведения работ по ремонту скважин на глубоководных участках.

Сейчас судно ходит под российским флагом и также, как и «Академик Черский», например, прошло смену собственников, чтобы избежать санкций США к «Северному потоку — 2». Так, сообщает Ulstein, в ноябре 2020 года судно, носившее тогда имя Olympic Intervention IV, продали Nassau Marine 1 Holdings и сменили имя на Josh CB. А в 2021 году его снова продали — Transadria Ltd. И именем судна стало Marlin.

По данным Российского международного реестра судов, с 8 апреля оператором судна выступает ООО «Марлин Шиппинг», которое зарегистрировалось 26 марта 2021 года в Южно-Сахалинске с уставным фондом 10 тыс. рублей.

Очевидно, что Marlin ведет работы в рамках сертификации первой нитки «Северного потока — 2». Ее достроили в начале июня.

В своем разрешении на строительство Датское энергетическое агентство указывало, что после окончания укладки оператор Nord Stream 2 AG должен провести геодезические изыскания, чтобы установить окончательное расположение газопровода.

По второй нитке: "Фортуна" прошла сложное место перемычки СП-2 с СП-1 и теперь до окончания укладки осталось 20 км. С учетом скорости работы укладка трубы может быть закончена к 30 августу и еще плюс 5-6 дней на нахлест трубы к наземному участку.

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