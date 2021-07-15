Воздушное пространство над Израилем оставалось открытым для коммерческих рейсов за всё время боёв

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15 июля 2021, 14:43 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

ВВС Израиля подтвердили инцидент с истребителем F-15I, в ходе которого самолёт был поврежден зенитной ракетой "Тамир" ЗРК "Железный купол" во время отражения массированной ракетной атаки с территории сектора Газа.

Происшествие имело место в мае в ходе активной фазы операции "Страж стен". По информации "12 канала", истребитель зашёл в зону поражения одной из батарей, но оператор дал команду на самоуничтожение ракеты за мгновения до контакта с дружественным самолётом.

При этом, шрапнель после подрыва поразила истребитель, который удалось благополучно посадить на базе.

Были и потери

После завершения операции израильские военные сообщали об одном ошибочно сбитом БЛА Skylark, который был принят за угрозу.

По инциденту с F-15I ведётся расследование

Интересен и тот факт, что воздушное пространство над Израилем оставалось открытым для коммерческих рейсов всё время боёв. Соответствующее разрешение было выдано авиационными властями так, как "Железный купол" способен распознавать враждебные и невраждебные цели.

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