Почему в ролике Ростеха фигурируют пилоты иностранных ВВС

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14 июля 2021, 15:48 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщила 13 июля 2021 года Государственная корпорация Ростех, 20 июля – в первый день Международного авиационно-космическом салона МАКС-2021 в городе Жуковский, входящая в его состав Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) презентует принципиально новый военный самолет.

В пресс-релизе ГК Ростех говорится:

Сегодня в полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Госкорпорации Ростех, Объединенной авиастроительной корпорации, а также на странице проекта.

«Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – рассказал представитель Ростеха.

Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике, опубликованном на странице проекта по адресу – checkmate.uacrussia.ru. Также в ролике скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит свое пятнадцатилетие

Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводиться с учетом требований противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Со стороны bmpd укажем, что, предположительно, речь идет о презентации на МАКС-2021 перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого входящим в состав ОАК ПАО Компания «Сухой». По одному из предположений, проект обозначается как ЛТС ("Легкий тактический самолет"). Наиболее вероятно, что на МАКС-2021 будет представлен не прототип, а полноразмерный макет нового самолета.

Самолет, видимо, должен быть оснащен одним двигателем "изделие 30"

Напомним, что в мае 2021 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на "источник в авиастроительной отрасли" сообщило, что компания «Сухой» разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Источник заявил, что это должен быть "самолет взлетной массой до 18 тонн, который будет развивать максимальную скорость полета более 2 Махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1".

Ранее в декабре 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах.

Разработка делается инициативно без средств бюджета

Судя по видеоролику Ростеха, проект нового легкого истребителя в значительной мере ориентирован на экспортный рынок - в ролике фигурируют представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Индии, Вьетнама и Аргентины. Следует упомянуть, что в феврале 2017 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, в рамках которого, в числе прочего, предусматривалась совместная разработка легкого истребителя пятого поколения. Однако с тех пор об участии эмиратской стороны в проекте информации не появлялось.

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