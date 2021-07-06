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6 июля 2021, 14:18 Источник: varlamov.ru

Бывший руководитель «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико получил 14 лет колонии усиленного режима по делу о получении особо крупных взяток и отмывании денег. Суд также оштрафовал его на 5 000 базовых величин (145 000 рублей) и запретил ему занимать руководящие должности в течение пяти лет после освобождения.

Бабарико вину не признал и отказался давать показания в суде. Обвинение требовало осудить его на 15 лет...

Обвиняемых в получении взятки заместителей Бабарико Сергея Шабана и Дмитрия Кузьмича суд приговорил к 6,5 и 6 годам лишения свободы соответственно. Александра Ильясюка, Сергея Добролета и Кирилла Бадея суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы, рассказал «Медиазоне» один из адвокатов.

Заместителю Бабарико Алексею Задойко суд назначил 5 лет домашней химии (ограничения свободы).

Совладельца и руководителя компании «Активлизинг» Виктора Кобяка обвиняли в даче взятки (часть 2 статьи 431 УК) топ-менеджерам «Белгазпромбанка» в размере не менее 2,4 млн долларов. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

«Медиазона. Беларусь»

По версии следствия и суда, топ-менеджеры «Белгазпромбанка», действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы «Белгазпромбанка» в связи с решением участвовать в президентских выборах. Он собрал подписи в поддержку своего выдвижения и 18 июня был задержан и арестован. В июле избирком отказал ему в регистрации из-за его противоправной деятельности и не отраженных в декларации незаконных доходов.

Вместе с Бабарико арестовали его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба

Нацбанк Белоруссии с 15 июня 2020 года ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке» после возбуждения уголовных дел в отношении Бабарико и других топ-менеджеров. В ноябре 2020 года президент Александр Лукашенко объявил, что в декабре в «Белгазпромбанке» будет создана новая администрация и банк продолжит работать.

Координатор предвыборного штаба Бабарико музыкант Мария Колесникова, которая в августе стала одним из лидеров белорусской оппозиции, была задержана в сентябре и арестована. Ей вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 ст. 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357УК ) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1УК ).

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