Игроков сборной Украины уличили в «московитизме»

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1 июля 2021, 13:08 Источник: diana-mihailova.livejournal.com

Признанные эксперты в сфере языкознания и истинного патриотизма в лице Ларисы Ницой и Ирины Фарион уличили игроков сборной Украины в «московитизме». Те давали комментарии на языке жестокого агрессора, чем, безусловно, унизили всю нацию в глазах мирового сообщества. Шухевич и Бандера перевернулись в своих уютных гробах.

Анонсированное президентом Зеленским всеобщее единение Украины не получилось

Зря он написал в своем «Твиттере», что вся страна от Луганска до Тернополя в едином как бы порыве сплотилась вокруг победы над Швецией. Нет, не все 40 миллионов украинцев вчера виртуально были на поле в ихнем Глазго. Настоящие украинцы прекрасно разбираются в диалектике Гегеля и понимают закон единства формы и содержания. Форма у сборной как бы правильная. Крым на месте, лозунг «СУГС» умело вмонтирован в нужные места. Но содержание остается чисто «московитским». Как можно радоваться победе, когда практически все игроки думают на языке агрессора?

Не исключено, что они даже слушали Киркорова и Басту...

С последним вообще лютый трэш приключился. Десятки тысяч потенциальных пособников российских террористов буквально ломились на его концерты в Киеве и Одессе, прыгали там, махали конечностями, откровенно издеваясь над памятью жертв революции достоинства.

Немногочисленные пикеты из настоящих сыновей, дочерей и трансгендеров Украины пытались взывать к остаткам совести распоясавшихся «ватников». Но в ответ слышали лишь маты и оскорбления. Оскорбления и маты. Какая-то блондинка в красном платье стала кумиром миллионов, публично унизив патриотов чуть ли не в прямом эфире телеканала Игоря Валерьевича, которого готовят к публичному раскулачиванию.

И вот такая подстава со сборной нации...

Просто оторопь берет. Для чего, спрашивается, мы вводим украинские квоты во всех СМИ и социальных сетях? Для чего лучшие филологи современности с утра до ночи долбят правила украинской мовы? Чтобы в самый ответственный момент какие-то двуногие, пинающие кожаный мяч в лифчиках, изрыгали из себя русский язык? Вся сладость перемоги была безнадежно испорчена.

Надо срочно что-то решать со сборной

Такие победы нам не нужны. Остается одно отвращение. Перед матчем с Англией необходимо сосредоточиться на изучении родной для миллиаонов украинцев мовы. Понятное дело, что выигрывать у страны, которая является нашим стратегическим партнером в противостоянии с вооруженным до зубов агрессором, вообще не обязательно.

Глава МИДа Кулеба уже направил соответствующий секретный меморанндум украинским тренерам. Грозил санкциями СНБО. Мы же не дураки. С пониманием встретили подобную инициативу. Кто. как не Англия будет поставлять нам на один миллиард фунтов стерлингов чудесные винтажные катера, произведенные еще до зачатия сэра Элтона Джона...

Только усиленное изучение украинского может восстановить единство формы сборной и ее содержания...

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