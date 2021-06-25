Жители стран ОПЕК+ очень довольны подорожанием нефти

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25 июня 2021, 13:25 Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Новая волна пандемии, ограничения, ускоренная вакцинация создает достаточно мрачный информационный фон. Новость о преодолении цен на черное золото отметки в 75 долл. за баррель и о прогнозах по скорому выходу Brent на 100 долл. могла бы стать поводом для радости в наше не самое спокойное время.

Те, у кого хорошая память, помнят, что до обвала нефти в 2014 году страна в целом и каждый россиянин в частности жили намного богаче, чем сейчас. Так в чем же дело, почему россияне не радуются?

Жители стран ОПЕК+ очень довольны

.... а россияне в целом равнодушны или даже негативно настроены. Впрочем, в этом россияне виноваты сами. Капитализму в России скоро 30 лет, а об экономике страны и мира многие из наших сограждан имеют очень отдаленное представление. Поэтому думаю, что стоит разоблачить сразу два популярных от полного незнания и невежества мифа...

Миф первый

Рост цен на нефть – это плохо, так как ведет к росту цен на бензин. На самом деле цена на нефть в России отличается от мировой, а ее доля в цене на бензин невелика.

Миф второй

Заключается он в том, что рядовому россиянину от сырьевых доходов ни жарко, ни холодно. Это не так. Российский бюджет зависит от доходов от экспорта сырья. Соответственно, комфортные цены на нефть – это индексация пенсий и зарплат в государственном секторе. Именно Путин вернул природную ренту в казну, а до 2003 года нефтяные бароны оптимизировали свои доходы во внутренних и внешних офшорах.

Ну и, конечно, цены на нефть – это торговый и платежный баланс. То есть присутствие качественных импортных товаров в московских магазинах по приемлемым ценам.

В заключение стоит сказать, акции нефтегазовых компаний составляют основу капитализации российского фондового рынка. Хорошие цены на нефть – это хорошие дивиденды по акциям. В России сейчас 12 млн частных брокерских счетов, на которых находятся около 7 трлн руб., ожидается, что через год там будет 14 трлн.

Экономика России со времен СССР построена на нефтегазовом комплексе. И, с моей точки зрения, в этом нет ничего плохого.

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