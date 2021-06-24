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24 июня 2021, 16:14 Источник: paisiypchelnik.livejournal.com

В прессе определённой направленности очень любят периодически составлять подборки в стиле «как оправдываются западные допингёры». Из раза в раз нам рассказывают одни и те же удивительные оправдания иностранных спортсменов, с которых регулярно снимают обвинения в употреблении запрещёнки.

Обычно авторы таких подборок довольно всеядны. Так как случаев реально странных оправданий в мире набирается не очень много, туда, например, обычно добавляют помаду Терезы Йохауг. Дескать, запрещённый препарат был в её помаде от ожогов. Правда, при этом почему-то авторы подборок «забывают» упомянуть, что подобные объяснения не устроили ВАДА, и Йохауг была дисквалифицирована и пропустила Олимпиаду в Пхенчхане.

Традиционно подобные подборки заканчиваются параллелью «а как у нас»

И полные скорби и гнева авторы вспоминают, что наших-то атлетов прессуют «без доказательств» и лишь на основании «показаний сумасшедшего Родченкова». Всё это ложится в стройную теорию о том, что "весь мир сплотился против России", чтобы не давать её спортсменам добывать медали на международных турнирах...

Не совсем понятно только, зачем ВАДА и CAS, если они «насквозь прогнившие и прогнувшиеся конторки», вообще выявлять допинг у западных спортсменов? Чтобы те потом сочиняли «выдуманные истории про помаду»... Ведь проще было бы совсем не замечать допинг у иностранцев, а ещё лучше – "подбрасывать пробирки с допингом россиянам". Ну да ладно, заговор и заговор, тут хитрая схема.

Ещё одна невероятная история в подборку ...

Топовый легкоатлет одной из ведущих спортивных держав, чемпион мира и один из претендентов на золото Олимпиады в Токио, сдаёт положительную допинг-пробу ещё в январе! Но с тех пор о нём ни слуху ни духу, ни одной подробности, ни одного вскрывшегося факта. Запад скрывает?!

Гораздо круче: 22 июня AIU (независимый орган по расследованию допинга в лёгкой атлетике) полностью оправдал этого спортсмена!

А знаете, по какой причине? А этот спортсмен рассказал, что препарат попал в его организм из-за того, что его давали маленькому сыну (крошили таблетку на кухне, после чего остались «микроскопические частички»). И хотелось бы воскликнуть "До чего Запад докатился!" Однако описанный случай произошёл с российским легкоатлетом, чемпионом мира-2015 в беге на 110 метров с барьерами, Сергеем Шубенковым. Да, вы только что прочитали допинговый кейс россиянина.

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов, попавшись на допинге, предоставил документы и объяснил, что случайно принял дозу. Изучив доказательства Американское антидопинговое агентство его полностью оправдало. Потому что Тайсумов действовал, а не кричал о "заговоре и русофобии".

Вот и Шубенков не бегал по ток-шоу и не раздавал интервью о плохом Западе... По всей видимости, он изучил свой кейс, узнал о том, что содержание запрещёнки было минимальным, понял, откуда она могла попасть, предоставил нужные бумаги о составе препарата и о том, что ребёнок его принимал... И AIU, приняв во внимание концентрацию допинга и историю чемпиона, допустил, что история россиянина более чем правдоподобна.

Но только об этом не будут рассказывать в СМИ...

Не будут приводить в пример Шубенкова в ответ на очередные вопли о «двойных стандартах». Ведь им невыгодно обращать внимание на просранную систему подготовки спортсменов в нашей стране, на то, что десятки юниоров снимаются с биатлонного турнира, узнав о приезде допинг-офицеров. Невыгодно обращать внимание, что Виктор Михайлович Чёгин, у которого практически все воспитанники попались на допинге...

Видимо совсем невыгодно требовать у государства менять систему подготовки и больше уделять внимание детско-юношескому спорту. Видимо, гораздо выгоднее представлять Россию – великой спортивной нацией, которая не выигрывает медали сотнями только потому, что плохой Запад оправдывает своих читеров и прессует честных российских спортсменов...

А Сергею искренне желаем взять медаль Токио-2020. Он один из тех спортсменов, за которого не стыдно!

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