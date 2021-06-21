В Российские войска поступят бронеавтомобили сопровождения «Напарник»

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21 июня 2021, 17:20 Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщило информационное агентство ТАСС, первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в Вооруженные Силы в 2021 году. Об этом в рамках рабочей поездки заместителя Министра обороны РФ Алексея Криворучко 17 июня 2021 года на завод "Ремдизель" (Набережные Челны) сообщил начальник военного представительства Владимир Куимов.

По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Напарник" - более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", - отметил он.

Также Минобороны РФ в этом году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей "Линза" семейства "Тайфун". По словам Куимова, "заключен контракт на поставку в войска в этом году 56 таких бронеавтомобилей. "Линза" предназначена для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь.

В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 х 54 мм, а также осколков.

В ходе визита на завод замминистра обсудил с руководством предприятия выполнение гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также импортозамещение иностранных комплектующих и выпуск бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Надежные колеса

Главный конструктор предприятия рассказал журналистам, что со следующего года все автомобили "Ремдизеля" будут оснащаться новыми отечественными колесами с боестойкими резиновыми вставками. "Новые колеса "Кама" предназначены для всех наших автомобилей, их производят в Нижнекамске. Сейчас они находятся в процессе государственных испытаний. После завершения госиспытаний мы начнем комплектовать наши автомобили этими колесами", - рассказал Зарахович, - а некоторые модели получат новые колеса уже в этом году".

Главный конструктор рассказал, что новые российские колеса имеют боестойкую резиновую вставку, которая позволяет продолжить движение при их пробитии. "Это полноценный аналог тех шин, которые мы закупаем за рубежом" - добавил Зарахович.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.

Бронеавтомобиль сопровождения «Напарник» представляет собой защищенный автомобиль К-4386 «Тайфун-ВДВ» (4х4), оснащенный дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А42 в кожухе и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ПКТМ.

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