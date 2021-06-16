Прививаться или нет - личное дело до тех пор, пока сидишь дома или на даче

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16 июня 2021, 14:26 Источник: varlamov.ru

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации людей, работающих в сфере услуг. Мэр Москвы Сергей Собянин его подписал.

Согласно постановлению, работодатели обязаны вакцинировать как минимум 60% своих сотрудников до 15 августа. В частности, постановление коснется работников общепита, торговли, салонов красоты, МФЦ, транспорта и клиентских структур банков.

Это дело каждого – прививаться или нет...

"...личное дело до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.

Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался...

До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением...

Контрольные органы и департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения...

Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей...

Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение".

Мэр Москвы Сергей Собянин

PS

16 июня подмосковные власти также обязали работодателей в определенных сферах вакцинировать не менее 60% сотрудников до 15 августа

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