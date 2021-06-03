3 июня 1973 года. Трагедия Ту-144 на авиасалоне в Ле-Бурже

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3 июня 2021, 18:13 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

3 июня 1973 года первый в мире пассажирский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, выполнявший демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже, разбился на глазах у 250 тысяч зрителей.

Это была первая в истории авиакатастрофа сверхзвукового пассажирского лайнера и одна из самых публичных катастроф в истории авиации. Вряд ли можно насчитать много случаев, когда крушение самолета происходило на глазах у большего количества людей.

Ту-144 должен был стать главной гордостью советской авиации. Хоть он и разрабатывался одновременно с «Конкордом», свой первый испытательный полет советский самолет совершил на два месяца раньше.

Главной изюминкой авиасалона в 1973 году, стало неформальное состязание «Конкорда» и Ту-144

Первым выступал «Конкорд»: французским летчикам удалось поразить зрителей, совершив необычный трюк — самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, после чего резко взмыл в воздух практически вертикально.

Советские пилоты не могли ударить в грязь лицом после такого, и, по одной из версий, к аварии привела попытка совершить какую-то фигуру высшего пилотажа. Отлетав свою программу, Ту-144 снизился до 120 м и вновь резко начал набирать высоту, но, поднявшись чуть выше 1000 м, свалился в пике.

Экипаж пытался экстренно исправить ситуацию, но самолет был еще не совсем доработан и не выдержал нагрузок, рассыпавшись на части на высоте около 280 м, на глазах у четверти миллиона зрителей. Обломки упали на городок по соседству — погибли 8 человек. Самолетом управлял опытнейший экипаж, самому молодому из летчиков было 33 года. Командиром был заслуженный летчик-испытатель Михаил Козлов, Герой Союза.

СССР и Франция сформировали комиссию по расследованию аварии, но работа быстро зашла в тупик — выяснилось, что бортовые самописцы не были включили перед полётом. Следователям оставалось только выдвигать гипотетические версии.

По одной из них к аварии привела ручная видеокамера, находившаяся в руках у одного из членов экипажа, который должен был вести съемку из кабины. Она якобы выпала и заблокировала штурвал. Однако ни единой улики в пользу этой теории так и не нашли.

Поскольку показания самописцев отсутствовали, комиссия вела расследование по многочисленным фотографиям и видеозаписям, сделанным зрителями, ведь крушение произошло практически в прямом эфире. В итоге комиссия не смогла установить точную причину аварии, выдвинув лишь несколько гипотез. Одна из них: французский «Мираж», который пролетал недалеко от тушки, чтобы снять самолет, и этим мог дезориентировать пилотов.

Тем не менее в СССР все же довели дело до конца и несколько лет спустя сверхзвуковой самолет начал работать на пассажирских маршрутах. Однако летал он лишь немногим более полугода. Главной причиной отказа от использования подобных лайнеров в СССР стала их нерентабельность.

На западе «Конкорд» летал почти 30 лет, обслуживая в основном бизнесменов и других обеспеченных людей, которые ценили свое время и могли заплатить высокую цену за билет, чтобы поскорее долететь до пункта назначения.

В СССР таких людей не было, а стоимость билетов, даже с учетом наценки, не позволяла окупать рейсы. Ту-144 совершил 55 пассажирских рейсов, после чего навсегда ушел в историю, оказавшись ненужным.

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