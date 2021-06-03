Аргументы Недели Жаркое из блогов 13+

3 июня 1973 года. Трагедия Ту-144 на авиасалоне в Ле-Бурже

Первая в истории авиакатастрофа сверхзвукового пассажирского лайнера

, 18:13 Источник: vitalidrobishev.livejournal.com

3 июня 1973 года. Трагедия Ту-144 на авиасалоне в Ле-Бурже

3 июня 1973 года первый в мире пассажирский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, выполнявший демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже, разбился на глазах у 250 тысяч зрителей.

Это была первая в истории авиакатастрофа сверхзвукового пассажирского лайнера и одна из самых публичных катастроф в истории авиации. Вряд ли можно насчитать много случаев, когда крушение самолета происходило на глазах у большего количества людей.

Ту-144 должен был стать главной гордостью советской авиации. Хоть он и разрабатывался одновременно с «Конкордом», свой первый испытательный полет советский самолет совершил на два месяца раньше.

Главной изюминкой авиасалона в 1973 году, стало неформальное состязание «Конкорда» и Ту-144

Первым выступал «Конкорд»: французским летчикам удалось поразить зрителей, совершив необычный трюк — самолет приземлился на взлетно-посадочную полосу, после чего резко взмыл в воздух практически вертикально.

Советские пилоты не могли ударить в грязь лицом после такого, и, по одной из версий, к аварии привела попытка совершить какую-то фигуру высшего пилотажа. Отлетав свою программу, Ту-144 снизился до 120 м и вновь резко начал набирать высоту, но, поднявшись чуть выше 1000 м, свалился в пике.

Экипаж пытался экстренно исправить ситуацию, но самолет был еще не совсем доработан и не выдержал нагрузок, рассыпавшись на части на высоте около 280 м, на глазах у четверти миллиона зрителей. Обломки упали на городок по соседству — погибли 8 человек. Самолетом управлял опытнейший экипаж, самому молодому из летчиков было 33 года. Командиром был заслуженный летчик-испытатель Михаил Козлов, Герой Союза.

СССР и Франция сформировали комиссию по расследованию аварии, но работа быстро зашла в тупик — выяснилось, что бортовые самописцы не были включили перед полётом. Следователям оставалось только выдвигать гипотетические версии.

По одной из них к аварии привела ручная видеокамера, находившаяся в руках у одного из членов экипажа, который должен был вести съемку из кабины. Она якобы выпала и заблокировала штурвал. Однако ни единой улики в пользу этой теории так и не нашли.

Поскольку показания самописцев отсутствовали, комиссия вела расследование по многочисленным фотографиям и видеозаписям, сделанным зрителями, ведь крушение произошло практически в прямом эфире. В итоге комиссия не смогла установить точную причину аварии, выдвинув лишь несколько гипотез. Одна из них: французский «Мираж», который пролетал недалеко от тушки, чтобы снять самолет, и этим мог дезориентировать пилотов.

Тем не менее в СССР все же довели дело до конца и несколько лет спустя сверхзвуковой самолет начал работать на пассажирских маршрутах. Однако летал он лишь немногим более полугода. Главной причиной отказа от использования подобных лайнеров в СССР стала их нерентабельность.

На западе «Конкорд» летал почти 30 лет, обслуживая в основном бизнесменов и других обеспеченных людей, которые ценили свое время и могли заплатить высокую цену за билет, чтобы поскорее долететь до пункта назначения.

В СССР таких людей не было, а стоимость билетов, даже с учетом наценки, не позволяла окупать рейсы. Ту-144 совершил 55 пассажирских рейсов, после чего навсегда ушел в историю, оказавшись ненужным.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Дас

В мире

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Польский генерал Скшипчак заявил, что у России есть «смертоносное» оружие, которое невозможно обезвредить

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Россия как крупнейшая мировая держава обладает «смертоносным» оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью