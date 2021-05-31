Морозят цены на сахар и подсолнечное масло - дорожает картофель

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31 мая 2021, 18:48 Источник: alexkolos.livejournal.com

Все-таки интересно наши власти борются с инфляцией. Почему-то цены были заморожены всего на два продукта, это сахар и подсолнечное масло. Как будто люди больше ничего не кушают кроме этого.

Когда заходишь в магазин, то не успеваешь глазами моргать, как ценники меняются в большую сторону. А между тем среди лидеров по подорожанию неожиданно стал картофель, цены взлетели выше "облаков". Целый клубок негативных факторов привел к тому, что наша любимая картошечка так сильно подорожала.

Неурожай, который случился в прошлом году — не основная причина взлета цен на картофель

Из-за низких цен на картофель, фермерам стало невыгодно его выращивать. Площади посева картофеля сократились на 10000 гектаров. Если ранее с каждого гектара собиралось приблизительно 20-25 центнеров картофеля, то путем простых математически вычислений получим, что было недополучено около 500 тыс. тонн.

Но и это еще не все, подорожали и другие ресурсы. Подорожали семена, удобрения и, конечно же, горючее. Все это также отложило свой отпечаток на рост цен.

Пандемия тоже сыграла свою негативную роль

Обычно мигранты были основной рабочей силой, которую привлекали на сезонные работы по уборке картофеля. Но границы были закрыты, и пришлось привлекать местное население, и платить большую цену за их труд.

В этом году аграрии обещают исправиться, и увеличить площади посева картофеля. Но это не гарантирует, что цена после сбора урожая снизится. Все больше картофеля идет на переработку для производства чипсов и картошки фри.

Но все равно есть небольшие нестыковочки

Каждый год в наших магазин продается египетская картошка, которую выращивают в тех краях, где по логике она вообще не должна расти. То есть наличие дефицита. И при этом фермеры сокращают площади посевов… Если бы не египетская и азербайджанская молодая картошка, цены за кило вполне могли бы перевалить и за соточку рублей.

Хотя может все что не делается к лучшему?

Все диетологи в один голос твердят, что картошка не так уж и полезна для здоровья человека. А от жареной картошечки в маслице с лучком и укропом один вред. Так может дорогая картошка и к лучшему? Меньше крахмала и канцерогена в рационе человека – крепче его здоровье?

PS

Кстати, когда смотришь как все дорожает на 20-50%, возникает вопрос, как ЦБ считает инфляцию, которая около 3-5%? Хотя это другая тема...

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