Самолет всё той же Ryanair теперь экстренно сел в Берлине

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31 мая 2021, 14:46 Источник: peremogi.livejournal.com

В воскресенье, 30 мая, самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Дублина в Краков, неожиданно изменил маршрут после сообщения об угрозе взрыва на борту — лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина.

Там лайнер оставался на взлетной полосе до утра понедельника, 31 мая. Как сообщает издание RFI, борт самолета был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее все пассажиры были эвакуированы, а их багаж подвергся досмотру. Представители берлинской полиции отметили, что пассажиры рейса улетят в Польшу на борту запасного рейса.

Инцидент произошел спустя неделю после того, как другой самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске 23 мая. Ранее в мае глава Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с авиадиспетчерами, сделанную в Белоруссии. Уточнялось, что главному пилоту пришлось развернуть самолет в столицу Белоруссии, так как диспетчерская служба Минска заявила об угрозе взрыва на борту. После сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

Взрывное устройство обнаружено не было. Минск утверждал, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позже ХАМАС опровергло свою причастность к произошедшему и осудило власти республики. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

PS

Кстати, камрады, вдруг кто забыл, или пропустил: за неделю до событий "Бриташка" провела на территории своего польского вассала учения с "захватом" самолёта. Как писала британская газета Express со ссылкой на сайт Польских Вооруженных Сил, «в ходе одного из эпизодов учений для отработки действий по предотвращению террористической атаки был «похищен» настоящий гражданский самолет».

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