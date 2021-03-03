Меркель непреклонна:

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3 марта 2021, 14:39 Источник: antiscientism.livejournal.com

По словам работника этого дома 25% пациентов умерли после вакцинации вакциной Pfizer. Из предоставленного видео было видно, что по крайней мере часть из них физически сопротивлялась, но им всё равно сделали ставший для них смертельным укол.

Адвокаты и члены-основатели Следственного комитета Германии по расследованию т.н. "коронавирусной пандемии" Райнер Фуэльмих и его помощник Вивиан Фишер взяли интервью у пожелавшего остаться неназванным работника дома престарелых в Берлине. В 40-минутном видео описывается, что там произошло во время и после вакцинации препаратом Pfizer.

Голос информатора был искажен, чтобы защитить личность человека, и звучит на немецком языке с английскими субтитрами. Информатор описывает, как 7 из 31 жителя дома престарелых с деменцией умерли сразу после первой дозы вакцины Pfizer, а восьмой находился при смерти на момент записи интервью. После второй дозы еще 11 жителей серьезно заболели и еще один умер. Другими словами, 25% жителей погибли сразу, а 36% тяжело заболели в короткие сроки после вакцины.

Видео содержит кадры из дома престарелых, где команда из трех или четырех человек, включая солдата в форме, вакцинирует жителей, во многих случаях применяя силу. На них видно, что некоторые люди сопротивляются уколам, но несмотря на это, их насильно вакцинируют.

И ещё потрясает история пациента, бывшего оперного певца, который до укола был в хорошей физической форме, который даже танцевал и играл на пианино. А после у него начался сильный тремор и прочие проблемы в результате

которых его отправили в госпиталь.

Фишер подал жалобу от имени осведомителя в прокуратуру и полицию. Они добиваются расследования правоохранительными органами и огласки этой информации, чтобы предотвратить дальнейшие смерти.

Хочется, конечно, в это верить, но даже если расследование и проведут, то накажут исполнителей, а не организаторов этого ужаса, и прежде всего членов правительства Германии, которые намеренно сеяли страх в народе и выпускали соответствующие директивы, которые дисциплинированные немцы добросовестно исполняли, выкручивая руки беспомощным старикам.

Как известно, канцлерин Меркель, отпраздновавшая недавно 15-летие своего правления Германией непреклонна:

"Пандемия не закончится, пока все не вакцинируются"

Расследование смертей в этом конкретном доме престарелых не будет первым расследованием летальных случаев в учреждениях по уходу после вакцинации. В январе официальные лица Норвегии заявили, что изучают случаи смерти после вакцинации. В прошлом месяце в Испании власти временно приостановили вакцинацию после того, как 46 жителей дома престарелых умерли после вакцинации. На прошлой неделе Global Times сообщила, что 16 пожилых людей в Швейцарии умерли в результате вакцинации от COVID.

В США, согласно последним доступным данным Системы отчетности о побочных эффектах вакцин, средний возраст умерших после вакцинации от COVID составляет 77,8 года.