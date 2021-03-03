Лубянской площади позарез «нужна доминанта»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

3 марта 2021, 12:35 Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Перед выборами нет важней в стране забот, чем монтаж и демонтаж памятников, а также прочие игры с народной памятью. Раньше перед федеральными избирательными кампаниями всё норовили тело Владимира Ленина из Мавзолея вынести и похоронить. Теперь в размене Лубянская площадь – кого желаете там лицезреть: Железного Феликса или Александра Невского?

Вариант «оставить как есть» в ситуации политического обострения даже не рассматривается...

Понимаю, от ветерана ФСБ ждут одной-единственной позиции: верните, мол, Дзержинского на место, где он простоял тридцать лет и три года с 1958 по 1991. Но уже почти столько же Феликс Эдмундович на Лубянке отсутствует.

22 августа будет 30 лет, как он обосновался в парке искусств «Музеон»

На мой взгляд, историческая правда не в перемещении туда-сюда памятников, а в сохранении памяти(!) об истории страны. И пустая после демонтажа памятника площадь – это память о нашей истории, в которой было то, что было...

Объявили на сайте «Активного гражданина» голосование: Дзержинский или Невский?

С небольшим перевесом прародителя чекистов начал обходить князь-полководец. И мэр Москвы Сергей Собянин решил свернуть голосование. Но вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко «допустила», что к голосованию вернутся. По её мнению, площади позарез «нужна доминанта». Как жили эти тридцать лет непонятно...

Тут надо трезво мыслить и понять главное – все эти «войны памяти» возбуждают не потому, что кому-то не спится без Дзержинского или Александра Невского на Лубянке.

Ключевой смысл – в разделении общества накануне выборов:

Вопрос о памятнике разделяет между собой либеральную, националистическую и условно «патриотическую» оппозицию. Сторонники власти примут любой вариант, а вот у недовольных появился новый повод для конфликта между собой.

Разделяй и властвуй – классика, лучше которой ещё ничего не придумано.