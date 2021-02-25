Западные правозащитники отреклись от «блогера в неволе»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

25 февраля 2021, 14:09 Источник: nikolaeva-ira.livejournal.com

Всемирное правозащитное движение Amnesty International отреклось от Навального. Этого стоило ожидать, ведь за годы своей скандальной деятельности блогер наговорил слишком много речей, попадающих под определение «hate speech». Это и высказывания образца 2000-х про евреев и мусульман, и многочисленные фразы с толстым налетом национализма.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян отметил, что Навальный был обречен потерять статус «узника совести» в глазах западников. Он объяснил, что на Западе есть конкретные лекала, по которым определяют этот самый hate speech, а глава ФБК определенно затрагивал темы, попадающие под данное определение.

Не так давно западные правозащитники впервые решили покопаться в прошлом блогера – в период его нахождения в Германии. Местные СМИ наткнулись на фразочки из его националистического прошлого, после чего в стране осознали, что пригрели змею.

Дело с оскорблением ветерана ВОВ было последней каплей, чтобы представители Amnesty International окончательно отреклись от протежирования Навального. Очевидно, он еще не распрощался со своими былыми взглядами, раз не смог переступить через гордость и извиниться перед ветераном, который вместе с другими советскими солдатами боролся за нашу с вами жизнь.

Радует, что правозащитники из ЕС еще способны анализировать и выражать объективное мнение, а не довольствоваться картинкой, которую навязывает сам Навальный. У них есть базовые принципы, что можно считать hate speech, и тех, кто позволяет себе эту грань перейти – карают поголовно.

«Неравнодушные европейские граждане благодаря своему пытливому уму начали пристально рассматривать высказывания Навального из прошлого и в итоге обнаружили его «заветный сундучок». На Западе любой политик, который посмеет высказать хоть половину из того, что наговорил Навальный, получит «волчий билет» в политику и больше никогда не сможет и на шаг подойти к выборам в представительные органы власти. А у нас тусовочка с легкостью стирает из памяти всю эту мерзость ради одной цели — приблизить момент смены власти в России, она не гнушается при этом использовать любые инструменты влияния».