Возвращаемся к понимаю полезности нашей старой традиционной пищи

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24 февраля 2021, 18:56 Источник: p-syutkin.livejournal.com

При испытании на Венской всемирной выставке 1873 года русская мука оказалась с большим, чем в других странах, содержанием воды и отрубей. Она находила хороший спрос за границей. Тем не менее считалась хуже других европейских сортов. Исключением была Италия – там мука была еще хуже...

С Италией все объяснялось просто. В это время там существовал налог на число оборотов мельничных жерновов. В результате эти жернова старались делать как можно большего диаметра. А на качестве муки это сказывалось пагубно.

А вот с качеством российской муки жизнь расставила свои акценты

То, что раньше было дешевым, в XXI веке вдруг обрело необычайно полезные свойства. Ведь, что такое отруби в муке? – Это, фактически остающаяся в ней твердая оболочка зерна. Именно она сегодня считается залогом здоровья и долголетия.

"От ароматного тоста из белого хлеба и до тарелки пасты - многие из нас обожают блюда из очищенных зерновых культур. Но новое исследование предупреждает, что употребление их слишком большого количества может иметь серьезные последствия, вплоть до сердечных заболеваний, инсульта и даже ранней смерти", - пишет на днях английская Daily Mail.

"Из рафинированных углеводов, включая круассаны, белый хлеб и макароны, удалены элементы с высоким содержанием клетчатки, что означает, что они быстрее расщепляются и приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, - отмечает издание. - Основываясь на полученных результатах, исследователи призывают людей подумать о замене любимых продуктов и блюд из рафинированных зерновых на цельнозерновые, такие как коричневый рис и ячмень. Зерна считаются "целыми", если они содержат все три исходные части - отруби, зародыши и эндосперм. Однако, если один или несколько из этих трех ключевых элементов удаляется, зерна называются очищенными или рафинированными".

"В своем исследовании ученые из Университета Саймона Фрейзера изучили влияние на здоровье диеты с высоким содержанием очищенного зерна. В их анализе приняли участие 137 130 человек из 21 страны, в том числе из регионов с низким, средним и высоким уровнем доходов, - передает газета. - Зерновые в рационах участников были разделены на три группы - очищенные зерна, цельные зерна и белый рис".

Анализ показал, что риск ранней смерти у участников, которые потребляли более 7 порций очищенных зерновых в день, был выше на 27%. Также было обнаружено, что в этой группе риск сердечных заболеваний выше на 33%, а риск инсульта - на 47%.

Так неожиданно история совершает круг, возвращаясь к понимаю полезности нашей старой пищи...