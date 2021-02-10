Есть ли возможности широким массам сберегать доступным способом на достойную пенсию

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10 февраля 2021, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Сейчас уже не то, что гром прогремел и молния сверкнула – целая гроза бушует в мире. Конца и края ей не видно. И вот средний россиянин теперь начал смутно что-то подозревать. Тот самый жареный петух из поговорки всё же клюнул его в одно место…

С другой стороны, а что толку?

Похоже, до среднего россиянина стало доходить, что достойной пенсии от государства не дождешься. И что спасение утопающих - дело самих утопающих. Однако накопить на достойную пенсию подавляющему большинству банально не хватит ни возможностей, ни времени. Причём это в равной мере относится и к 40-летним, и к 20-летним.

Почти каждый пятый россиянин (19%) хотел бы накопить «солидное состояние» к моменту завершения карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка и «Рамблера». При этом 27% опрошенных считают, что им нужно 20–50 млн руб., чтобы иметь возможность комфортно отдыхать на пенсии: путешествовать, содержать собственное жильё, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.

По мнению 22% россиян, накопления должны составить минимум 5–10 млн руб., чтобы хотя бы не экономить на основных потребностях.

18% опрошенных заявили, что хотели бы иметь накопления в размере 10 млн долл.(около 750 млн руб. по текущему курсу), чтобы денег хватило не только им, но и последующим поколениям.

Ещё 14% россиян считают, что к выходу на пенсию им достаточно и 1 млн долл.

Это всё абсолютно прекрасно. Особенно мечты про миллионы в твёрдой валюте. Но что в реальности?

А на самом деле среднему работнику со средней зарплатой не хватит и всей трудовой жизни, чтобы собрать к пенсионному возрасту хотя бы те жалкие 5 млн руб.

Если посмотреть на данные о средней зарплате в России с 1999 года (до того был вообще мрак) складывается картина грустная, несмотря на весь фантастический рост благосостояния. В 1999 году средний россиянин зарабатывал 1523 руб. в месяц, по итогам 2020 года месячный заработок, вероятно, составит 50690 руб.

Если откладывать от всего этого богатства по 10%, как учат разные инвестиционные гуру, в рублях получится потрясающая сумма – 573 тыс. руб. Теоретически, проценты по банковским вкладам – если не складывать деньги под кроватью – этот результат могли утроить за 22 года. Итого – 1,7 млн руб. Аппроксимируя его на всю трудовую карьеру длиной 45 лет (с 20 до 65), получим как максимум – 3,5 млн руб. Что очевидно не дотягивает даже до нижней планки самой скромной цели.

Для любителей долларовых накоплений. Если кто-то особо умный переводил свои сбережения в американскую валюту, при тех же вводных его личный пенсионный фонд составил бы 13608 долл. без учёта процентов. С ними – примерно 31 тыс. долл. или 2,3 млн руб. по текущему курсу. То есть, к концу карьеры можно было бы рассчитывать на 4,0-4,5 млн руб., учитывая околонулевые ставки по долларовым депозитам в России в последние и, вероятно, ближайшие последующие годы в России.

То есть, ни экономических, ни финансовых возможностей сберегать доступным для широких масс способом у средних россиян практически нет...