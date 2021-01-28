Повторное испытание Starliner состоится в конце марта

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28 января 2021, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kiri2ll.livejournal.com

Новое беспилотное испытание космического корабля CST-100 Starliner (миссия Boe-OFT 2) состоится не ранее 25 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном NASA и компанией Boeing.

Недавно специалисты Boeing установили капсулу экипажа на новый служебный модуль Starliner. Сборочные операции проводились на территории Космического центра им. Кенеди. Сейчас инженеры занимаются завершением оснащения салона корабля, после чего наступит стадия тестов.

Также компания Boeing сообщила о завершении полной проверки всего ПО Starliner, удостоверившей, что оно соответствует проектным спецификациям. Также было проведено моделирование испытательного полета.

Напомним, что первый испытательный полет нового корабля состоялся в декабре 2019 г. и сопровождался рядом проблем, из-за которых у аппарата не осталось достаточного количества топлива, чтобы состыковаться с МКС. В итоге продолжительность миссии была сокращена с восьми до двух дней.

Выполнив 33 витка вокруг Земли, CST-100 сошел с орбиты, а его спускаемая капсула совершила успешную посадку на полигоне в штате Нью-Мексико.

В рамках миссии Boe-OFT 2 Starliner должен будет выполнить сорванную программу первого полета. После выхода на околоземную орбиту корабль состыкуется с МКС, проведет неделю в составе орбитального комплекса, после чего вернется на Землю.