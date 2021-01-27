В Ираке представили собственную модернизацию древних T-55

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27 января 2021, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Боевых танков, разработанных и выпущенных надежной советской оборонкой, у Ирака осталось очень много еще со времен Саддама Хуссейна, поэтому вопрос "что с ними делать" достаточно актуальный.

В итоге, родилась такая вот модернизация, которая внешне не очень похожа на "первоисточник", но тем не менее, это действительно модернизированный Т-55. Называется сие чудо иракской инженерной мысли - "Кафил-1"

Из новшеств:

1. Панорамный обзор на 360 градусов.

2. Тепловизор FLIR с дальностью 14 километров.

3. Несколько дополнительных камер наблюдения для дневных и ночных условий.

4. Больше удобств для работы экипажа.

5. Отдельный отсек для боекомплекта, повышающий шансы на выживание экипажа.

6. Украинский дизель мощностью 580 л.c. с новой автоматической коробкой передач.

7. 100-мм орудие Д10-T местного производства с эффективной дальностью стрельбы 3 км.

8. Спаренный внешний ПКМ (Пулемёт Калашникова модернизированный. Принят на вооружение в 1969 году на замену ПК) и один встроенный.

9. Бронеплиты иракского производства изготовленные в Басре + модульные элементы брони иракского производства.

10.Полная модернизация систем наведения и вычисления для взаимодействия с новыми электронным оборудованием.

В общем, «старичок c Урала» еще повоюет...