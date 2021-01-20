Трамп пообещал на прощание, что все только начинается

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

20 января 2021, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: amarok-man.livejournal.com

Сегодня утром 20 января Дональд Трамп проводит свою прощальную церемонию на посту президента — за несколько часов до того, как к присяге будет приведен его преемник Джозеф Байден. А в 16-00 Дональд Трамп и его супруга покинут Белый дом и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида). На саму церемонию инаугурации Дональд Трамп не останется.

В своей прощальной речи уходящий президент США перечислил свои наиболее значимые, по его мнению, успехи на посту главы Белого дома, а также высказался по поводу администрации Байдена.

"На этой неделе мы открываем новую администрацию и молимся за ее успех в сохранении безопасности и процветании Америки", - говорит он в видео, согласно отрывкам, опубликованным Белым домом. - "Мы сделали то, для чего пришли сюда - и многое другое".

Говоря о своих достижениях, Трамп пояснил, что он много и успешно работал для американского народа. Он описывает свое президентство как правление, отстаивающее забытое прошлое Соединенных Штатов.

И в конце речи добавил: "...Теперь, когда я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали, что политическое движение, которое мы организовали, только начинается".

Трамп уходит...

Наступает время президентства Джо Байдена. Каким оно будет покажет время. Однако можно точно сказать, что для нашей страны, что при Трампе отношения нельзя было назвать хорошими (от слова совсем), что при Байдене не следует ожидать их улучшения и потепления. Мало того уже объявлено, что США продолжат рассматривать Китай и Россию как своих главных противников. Значит следует ожидать новых санкций. За что и по какому поводу?! А какая разница?! Причины и поводы всегда найдутся. Трамп от своих щедрот их немало отвешивал...

Сейчас Трамп уходит. Как всем известно-такой скандальной президентской гонки в США ещё не было. В ней США показало истинное лицо своей "демократии" и цену своей "свободы слова". Показало всему миру и уже только за это можно сказать "спасибо" за это.

Трампа выпроваживают из Белого дома с огромным скандалом

И остались ли у него сторонники среди элит и высшего политического общества США большой вопрос. Ему кстати грозят и уголовным преследованием. А ведь для Америки он был довольно неплохим президентом. Он не разввязал ни одной новой войны. Экономика была на подъеме. Однако, "высшее общество" считает его самым провальным президентом США...

Только, ведь за него, за "провального" президента-проголосовало свыше 70 млн избирателей США. И это факт. И как сказал сам Трамп: "...все только начинается..."