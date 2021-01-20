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«Наш ответ Илону Маску» будет выполнять 50 полетов

В России приступили к созданию двигателя для многоразовой ракеты

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: storm100.livejournal.com

«Наш ответ Илону Маску» будет выполнять 50 полетов

Российский многоразовый ракетный двигатель для ракеты-носителя «Союз-7» («Амур-СПГ») будет работать на метане и должен выполнять до 50 полетов в космос за время своей службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы «Роскосмоса», размещенные на сайте госзакупок.

Согласно тактико-техническим требованиям к разработке, необходимо, чтобы двигатель можно было использовать не менее 10 раз. «Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени ракетоносителя до 25, 50 раз», — сказано в документе. Другие подробности не приводятся.

В ноябре Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») приступило к созданию двигателя «Крыло-СВ». Он будет возвращаться на аэродром с помощью раскладывающихся крыльев. Для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах», — пояснили в пресс-службе КБ.

За месяц до этого «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) решили построить многоразовый транспортный космический корабль, который должен составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска. Тогда же был подписан контракт с Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» (Самара) на создание эскизного проекта ракеты, на это должно быть потрачено не более 70 миллиардов рублей. Стоимость запуска оценивается в 22-35 миллионов долларов.

Двухступенчатая ракета среднего класса «Амур-СПГ» будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень и придет на смену используемой сейчас ракете «Союз-2». Первый пуск разработки с космодрома Восточный запланирован на 2026 год. При многоразовом использовании первой ступени новая ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны груза.

Ранее в октябре Рогозин заявил, что сомневается в экономической целесообразности многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX: «Мы пытались использовать эту технологию, но расчеты показали, что она не столь эффективна». Он отметил, что в изобретениях Илона Маска нет ничего гениального.

Дас

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