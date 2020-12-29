Откуда страх перед

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29 декабря 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-rozoff.livejournal.com

Каждый день по несколько раз вижу в ленте заголовки: гиперзвуковое оружие всех поразит, всех победит, всем внушает ужас, все перед ним беззащитны. Русские разработали гиперзвуковое оружие, за ними американцы, китайцы...

Вот еще северные корейцы разработают гиперзвуковое оружие, и тогда точно всем армагеддон с апокалипсисом...

27.12.2020 Die Welt (Германия): Эра гиперзвукового оружия — кошмар для нашей безопасности...

Гиперзвуковое оружие представляет собой опасность совершенно нового свойства: эти летательные аппараты развивают огромную скорость и очень манёвренны. Они легко обходят все системы противоракетной обороны. В результате в опасности оказался даже паритет между ядерными державами.

Два государства обрели решающее преимущество перед другими...

Особенность нового вида оружия заключается в том, что запущенные с земли, подводной лодки или с воздуха гиперзвуковые глайдеры и крылатые ракеты не только передвигаются экстремально быстро, но и могут маневрировать. Поэтому их трудно запеленговать, а из-за запутанных траекторий практически невозможно заранее определить их цель. Борьба с ними крайне сложна. Получается опасная смесь внезапности, непредсказуемости и беззащитности.

2004 год. Полет гиперзвукового аппарата X-43 Hyper-X. Внезапно -16 лет назад. Но на самом деле, если говорить о сверхзвуковом аппарате, то надо погрузиться в более далекое прошлое:

Гиперзвуковые аппараты были ближайшими наследниками германской Фау-2, и достигли гиперзвуковых скоростей в конце 1940-х - начале 1950-х. Гиперзвуковой полет в общих чертах изучен соответственно тогда же. Несколько позже, в 1968-м, придуманы маневрирующие гиперзвуковые элементы боеголовок баллистических ракет.

Что же все сейчас всполошились?

А это просто хайп - чтобы получить финансирование под гиперзвуковые воздушно-реактивные двигатели. Именно такой двигатель испытан в 2004 на американском аппарате X-43. Его смысл - вовсе не военный. Смысл - в удешевлении вывода космических аппаратов на орбиту.

Теоретически, в мезосфере (50-90 км) можно с одним компонентом горючей смеси, не поднимая с собой окислитель (т.е. используя внешний воздух), разогнать аппарат до скорости 20М (более 6500 м/сек) и до первой космической скорости останется добавить 1400 м/сек.

В этом весь смысл. И это действительно интересно!

А страх перед "чудовищным гиперзвуковым оружием" - симптом провала в образовании политиков, журналистов и легковерной аудитории на 70 лет в прошлое.