По новому «законопроекту об иностранных агентах» полагаются наказания

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30 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

Когда «лучшие певцы, гимнастки и боксеры страны» принимали первый закон об обязательной маркировке иностранных агентов, они утверждали, что в этом нет ничего страшного. Это не дискриминация, это просто честность. Будьте же мужчинами, никто вас за это не накажет. Для вашего же удобства, чтобы не перепутать. Просто у вашей бухгалтерии будет забот побольше и государственные организации откажутся с вами с вами сотрудничать. И все!

Теперь же по новому законопроекту за нарушение полагается штраф «с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой». Вплоть до — сажать на 2,5 года граждан, которые «нарушают законодательство об иностранных агентах».

Все это уже было в истории. Омейядский халиф Умар II еще в VIII веке попросил иудеев носить специальные знаки на одежде. Это не дискриминация, это просто честность. Будьте же мужчинами, никто вас за это не накажет. Мужчины пусть носят две желтые нашивки — одна на головном уборе, а другая на груди. Да, еще свинцовую бляху на груди с надписью «Зимми» (собирательное название немусульманского населения на территории государств, живших по законам шариата). А женщины пусть надевают одну красную туфлю, а другую черную. Очень им пойдет — это же практически первые лабутены. И еще маленький колокольчик на шее или на ноге. Для вашего же удобства, «чтобы не перепутать».

А потом, конечно, и санкции за нарушение подоспели. В 1269 году французский король Людовик IX наложил на иудеев штраф в размере 10 ливров (один ливр — примерно фунт серебра) за отсутствие специальной маркировки. Но это ведь не расстрел, правда?

Ну а что было в Германии в ХХ веке вы и без меня прекрасно знаете. Интересно, что немецкие власти при этом активно распространяли слухи, что немцев в США заставляли носить свастику. Так что, дескать, все справедливо. В соответствии с международной практикой. Как вы думаете, на что ссылались «лучшие певцы, гимнастки и боксеры» при принятии закона об «иностранных агентах»? Бинго! На международную практику...

Закон с большей вероятностью будет принят. Не думаю, что он распространится на «лучших певцов, гимнасток и боксеров страны», имеющих второе гражданство или недвижимость за рубежом. Это же совсем другое дело, вам должно быть стыдно за ваши грязные мысли. Какие виноградные угодья в Италии, какое британское гражданство? Иностранным агентом при желании будете признаны именно вы. Работаете с иностранной компанией? Получили перевод от родственников из-за границы? Написали статью для западного журнала? Всё, вы — иностранный агент.

И снова встает вопрос — что делать?