Кто опускает новый «железный занавес» над Россией

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20 ноября 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

С другой стороны, а в чём сюрприз и неожиданность? Вот чего ещё можно было ожидать от власти, которая упорно косплеит (перевоплощение, слияние с персонажами) бывший СССР, причём разных эпох одновременно, от сталинской до брежневской. Тем более, что от лишних свобод – один вред и государству, и людям.

А уж от ничем не ограниченной свободы выезда за рубеж – тем более Россия несёт одни потери. Огромные деньги меняются на валюту и тратятся за рубежом, а не внутри страны. Российский рубль испытывает сильное давление дважды в год – в сезоны летних отпусков и новогодних каникул. А люди, поездив по заграницам, начинают вольнодумствовать, мол, почему же там города чище, дороги лучше, а люди улыбчивей? Что наши правители делают не так?

В общем, это лучше пресечь от греха подальше под предлогом государственной важности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал добро на разработку нового национального проекта по масштабному развитию внутреннего туризма для населения России. В ответ вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ставший фаворитом Кремля после сочинской Олимпиады, сообщил, что целевые показатели уже готовы. Главный ориентир:

К 2030 году число турпоездок по России нужно довести до 140 млн в год

Амбициозная цель, однако. По данным Ростуризма, в общей сложности в прошлом году россияне совершили 110 млн туристических поездок. Из них 65 млн - по стране и 45 млн - с выездом за границу. То есть, по планам правительства, всего через 10 лет объём внутреннего туризма должен подскочить более чем вдвое и на четверть превысить показатели всего туристического рынка на данный момент.

Но как можно сделать так, чтобы россияне, у которых – всем известно – денег нет, начали ездить по одной лишь России больше, чем сейчас совершают поездок внутри страны и за рубеж вместе взятых? Фактически это означает полный перевод туристической отрасли на советскую модель – с ограниченным выездом за рубеж.

В правительстве говорят, что в первую очередь для этого потребуются инвестиции на принципах государственно-частного партнёрства. За их счёт будет осуществляться «стимулирование спроса на туристический продукт», а также вестись комплексное «освоение территорий, включая планирование туристических потоков, зонирование кластеров, развитие рынков земельных участков, строительство объектов туриндустрии».

Звучит как "очередной распилинг бюджетных инвестиций»

Идея развития внутреннего туризма мусолится чиновниками уже лет 15, но она не сдвинется с места, пока не будет создан соответствующий платежеспособный спрос. А он может появиться, как наглядно показал этот ковидный год, только если активно путешествующих людей насильно запереть «дома». В прошлом году россияне потратили на выездной туризм около 30 млрд долл., в нынешнем как минимум две трети этих средств израсходованы внутри страны. Власти сочли этот невольный эксперимент полезным.

«Форсировать» развитие внутреннего туризма предложил российский президент Владимир Путин (собственно, во исполнение этого поручения и пошла возня в министерских кабинетах. По его словам, необходимо «формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время». Но забота тут не о людях, а о государственном интересе: оставшись внутри страны, россияне потратят триллион-два рублей, из которых минимум треть уйдёт в налоги.

Есть и ещё один экономический мотив

Ограничения на зарубежные поездки являются фактором стабилизации курса рубля. То есть, вокруг более или менее мягкого закрытия границ России объединились и либералы, и государственники, и даже частный бизнес (за небольшим исключением).

Поначалу всё будет пристойно. Никаких выездных виз. Просто мягкие запреты по профессиональному принципу, разделяемые общественностью: сначала нельзя за бугор «силовикам» и чиновникам, потом – учителям и врачам, затем – дворникам и школьникам. А к 2030 году как-то окажется, что поездка в отпуск «на море» – это либо Крым (Сочи – олигархам), либо Каспийск, либо Ейск, либо Калининград, либо Архангельск; море Лаптевых не предлагать, а во Владик дорого лететь…

Термин «железный занавес» хорошо известен по Фултонской речи Уинстона Черчилля. Вопреки советской трактовке, в ней английский политик вовсе не предлагал изолировать СССР таким экзотическим способом, но напротив, выражал тревогу по поводу того, с каким упорством Советский Союз опускает этот занавес над огромным пространством от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, отделяя «Восточный блок». И сейчас – всё сами, всё сами…