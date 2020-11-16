На орбите вторая пилотируемая экспедиция Crew Dragon

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 ноября 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zelenyikot.livejournal.com

Стартовал первый стандартный полет американского космического корабля Crew Dragon с экипажем из четырех человек. Это его второй пилотируемый полет. Первая испытательная экспедиция стартовала 30 мая, и завершилась 3 августа.

Сегодняшний полет для данного корабля первый, но в дальнейшем предполагается его многоразовое использование. Также во время старта постараются возвратить первую ступень ракеты Falcon 9. Стыковка с МКС должна произойти примерно через 27 часов после старта.

Первый полный - из четырех человек - экипаж сразу международный: три американца и японец.

Майкл Хопкинс - командир корабля, астронавт NASA, имеет опыт одного полета на "Союзе" и полугодовой экспедиции на МКС.

Виктор Гловер - пилот астронавт NASA это его первый полет в космос.

Соити Ногути - специалист полета, астронавт Японского космического агентства, летал и на "Союзах" и на Space Shuttle Discovery.

Шеннон Уокер - специалист полета, астронавт NASA, также как и командир имеет опыт одной экспедиции на МКС на "Союзе".

После этого полета Соити Ногути станет человеком, который освоил полеты на трех космических кораблях. Ранее таким уникальным опытом обладали только Уолтер Ширра и Джон Янг. Янг летал на Geminy, Apollo и Shuttle, хотя технически Apollo Lunar Module тоже корабль, поэтому Янг еще пока впереди. Впрочем, после запуска второго пилотируемого корабля NASA Boeing Starliner полеты на двух-трех разных космических кораблях уже не будут удивлять.

Crew Dragon стартовал на ракете Falcon 9, разработанной и произведенной компанией SpaceX. В настоящее время это единственная в мире действующая частично многоразовая космическая система с многократным использованием первой ступени. На сегодняшнем старте первая ступень совершает свой первый полет, но её постараются вернуть для дальнейшего использования. Такая технология позволяет значительно снизить стоимость ракетных запусков.