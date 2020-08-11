Считавшийся ближайшим соратником стал «и не друг, и не враг, а так…»

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11 августа 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Вести самостоятельную политику президенту маленькой, но гордой Беларуси всегда было сложно. Платить приходится за всё, а независимость стоит дорого. Потому 25 лет к ряду Александр Григорьевич постоянно делал выбор в пользу России. Европе он не люб – не зря его называют «последний диктатор Европы».

Однако даже «диктатору» регулярно, раз в пять лет, полномочия надо продлевать, перезаключать «общественный договор». И в сложный период потребовались неординарные решения. Потому и начались искания: «сахарное дело» с «российским следом» и фильмы на белорусском гостелевидении против России, встречи с американским госсекретарем и, наконец, история про русские частные военные компании, засланные в Минск, чтобы устраивать провокации на митингах протеста. В итоге, для России, считавшей на протяжении последних 25 лет Александр Лукашенко ближайшим соратником, он стал «и не друг, и не враг, а так…»

И вот голосование. В досрочном голосовании, которое очень сложно контролировать, приняли участие 41,7% белорусов – это половина от всех проголосовавших. Общая явка составила 84,05%. Причем проголосовать удалось не всем – в некоторых случаях участки для голосования закрылись раньше, чем закончились очереди из желающих волеизъявиться.

Предварительные официальные итоги объявили быстро: Лукашенко – 80,23%, Светлана Тихановская – 9,9%

И люди на улицы вышли быстро

Уже этой ночью в Минске и других городах начали собираться многочисленные митинги. Быстро в столице был отключен мобильный интернет, а в некоторых её частях и электричество. Это чтобы усложнить координацию протестующих.

Ещё быстрее отреагировал ОМОН, который был наготове

Работали по отлаженной схеме: разделяли толпу на группы поменьше, вытесняя народ из центра города, а после эти малые группы частично разгоняли, а частично задерживали. В ход шли не только щиты и резиновые дубинки, но и резиновые пули, свето-шумовые гранаты и водометы.

В итоге центр Минска освободили, а за минувшую ночь и сегодняшний день МВД Белоруссии заявило о задержании 3 тысяч человек в ходе беспорядков. Но люди не расходятся.

Пока с победой Александра Лукашенко поздравили председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин.

Украина, Грузия, страны Евросоюза и США не торопятся с поздравлениями...

Светлана Тихановская заявляет, что результаты голосования были сфальсифицированы.

И теперь возникают вопросы

1. Насколько массовыми и длительными будут протесты? Сейчас счет на десятки тысяч даже несмотря на то, что людей разгоняют силами правопорядка.

2. Насколько жестко будет вести себя ОМОН при разгоне демонстрантов? Уже сейчас используют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Есть погибший под колесами автозака гражданин. Готова ли милиция небольшой страны, где сотрудники МВД – это родственники, соседи и друзья митингующих, усилить давление?

3. Каковы «мощности» по задержаниям? Уже заявляют о задержании трех тысяч человек. Хватит ли места для новых протестующих?

4. Как дальше будет себя вести Россия с Лукашенко? Поздравление с победой – это одно. Но это были первые выборы, когда РФ не отправила своих наблюдателей от Госдумы и Совета Федерации. То есть, наше руководство не стало делить с Лукашенко ответственности за его легитимность.

5. В случае, если накал страстей не спадет, протесты продолжатся, а силовики не пойдут на радикальные меры, готова ли Россия принять Александра Лукашенко у себя так же, как приняла Виктора Януковича?

От того, как разрешится казус с выборами и протестами в Беларуси, зависят стратегии властей на всем постсоветском пространстве. Сейчас определяется, что можно, а что нельзя главам государств. Потому наблюдаем. Пристально…