Кого Путин прислал в Хабаровск вместо Фургала

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22 июля 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

20 июля Путин, несмотря на массовые акции в поддержку хабаровского губернатора, отрешил Фургала от должности главы региона "в связи с утратой доверия". Временно исполнять обязанности губернатора президент поставил другого представителя ЛДПР – депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

Местные жители встретили врио лозунгами "Дегтярёв, улетай!" и "На чужой край рот не разевай!", а Дегтярёв в свою очередь отказался выйти к протестующим и отменил первую же пресс-конференцию "из-за сложной эпидемиологической обстановки".

Но давайте посмотрим, что это за человек и чего от него ждать хабаровчанам.

1. Михаил Владимирович Дегтярёв родился в 1981 году в Куйбышеве (нынешняя Самара) и большую часть жизни прожил в этом городе. К Дальнему Востоку вообще и Хабаровскому краю в частности он отношения не имеет.

2. В 2003 году Дегтярёв вступил в партию "Единая Россия", но довольно быстро её покинул и уже в декабре 2005-го стал членом ЛДПР, а вскоре и помощником Жириновского.

3. Избирателям Дегтярёв известен как депутат Самарской губернской думы и особенно Госдумы РФ, где он провёл с 2011 по 2020 годы, а с 2016-го возглавлял комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. Кроме того, он принимал участие в выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах, набрал 2,86% и 6,72% голосов - соответственно.

Но давайте покончим с чисто технической вводной и вспомним, чем Дегтярёв по-настоящему знаменит!

4. В 2013 году Михаил Дегтярёв внёс в Госдуму законопроект о запрете хождения и хранения долларов США в России. Он предлагал россиянам добровольно обменять доллары на рубли, а у тех, кто будет противиться, американскую валюту конфисковать, правда, потом вернуть сумму в рублёвом эквиваленте. Доллары он вообще очень не любит: "Это грязная, зеленая, ничем не обеспеченная бумажка. На ней кровь сотен тысяч ни в чем не повинных граждан, начиная от Сербии и заканчивая Сирией. Я предлагаю всему нашему народу в течение двух-трех лет избавиться от доллара".

Дегтярёв прогнозировал крах долларовой системы к 2017 году и заявлял, что как только он вместо 5 долларов повесил на холодильник 500 рублей, продукты в нём стали намного качественнее.

5. Михаил Дегтярёв собирался бороться с велодорожками (или по крайней мере сделать их платными) и утверждал, что "в нынешней экологической обстановке велосипедный транспорт – убийство самого активного населения". Поэтому в качестве мэра Москвы он разрешил бы велосипедистам передвигаться только по зелёным зонам.

6. Михаил Дегтярёв верит в Апокалипсис и в то, что Россия будет флагманом борьбы с Антихристом. По его словам, научная деятельность (а по образованию он инженер) никак не противоречит его религиозным взглядам.

7. Михаил Дегтярёв предлагал заменить нынешний флаг России на имперский (чёрно-жёлто-белый), а гимн – на "Боже, Царя храни!":

"Над Россией развевается торговый флаг (а именно на торговых кораблях в 1720 году Петр I повелел иметь бело-сине-красный флаг), и приводит к тому, что Родиной сегодня торгуют все. И "пятая колонна", которая бегает в посольство США за тридцатью серебрениками, и нерадивые чиновники, и все, кто ворует у страны и у своих работодателей. Я считаю, что духовные символы определяют материальное воплощение и будущее страны".

8. В 2015 году Михаил Дегтярёв написал книгу о Жириновском под названием "Пророк в своём Отечестве". Он утверждал, что родственниками Владимира Вольфовича являются Наполеон, граф Дракула, Альберт Эйнштейн и Зинедин Зидан...

А спустя четыре года Дегтярёв породил рассуждение о том, что России нужен Православный Самодержец.

9. В качестве депутата Госдумы Михаил Дегтярёв отметился рядом ярких законодательных инициатив. В частности, он предлагал:

– сделать "критические дни" выходными для женщин;

– ввести регистрацию в интернете по паспорту;

– ввести ГОСТ в отношении Деда Мороза и Снегурочки, поскольку "Санта-Клаус подрывает культурный суверенитет и суверенитет духа";

– запретить гомосексуалам становиться донорами крови;

– вернуть губернии и уезды;

– запретить иностранным компаниям использовать слово "водка" при производстве и продаже спиртных напитков;

– перейти на юлианский календарь;

– лишать наград спортсменов, выступающих за иностранные клубы;

– перекрасить Московский Кремль в белый цвет...

10. В 2014 году западные страны включили Михаила Дегтярёва в санкционный список из-за его активной поддержки самопровозглашённых республик Донбасса. Спустя пять лет Дегтярёв, рассказывая об этом, назвал себя "простым русским пацаном".

11. В 2013 году Михаил Дегтярёв как кандидат в мэры Москвы обещал перестать строить в столице высотки:

"У меня в программе есть пункт — ограничить высотность пятью этажами. Выше при мне ничего построено не будет. Высотки — это лишняя нагрузка на транспортную инфраструктуру. А доминант в Москве в виде великолепных православных храмов хватает".

12. В 2016 году к Михаилу Дегтярёву пришёл в гости Юрий Дудь и взял у него интервью.

Из этой беседы мы узнали, например, что у Дегтярёва дома есть коврик для ног с портретом Барака Обамы, что Путин – это "государственный символ", который нельзя критиковать, и что можно слыть националистом, но уважать мигрантов и Северный Кавказ.

13. На странице Дегтярёва в "Википедии" было указано, что он является участником движения "Свободу Фургалу". Но как только стало известно, что он назначен врио губернатора Хабаровского края, упоминание об этом исчезло.

14. В первый рабочий день на посту главы региона Дегтярёв заявил, что если Фургала оправдают, то он не будет конкурировать с ним на выборах, а соберёт вещи и уедет из Хабаровска.

15. В 2021 году Дегтярёв собирался улететь в космос, но пока улетел только в Хабаровск. Собирается ли он реализовать свой космический потенциал, и если да, то как, пока непонятно.