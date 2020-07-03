Про шведский стадный иммунитет и китайский новый штамп

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3 июля 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: valkiriarf.livejournal.com

Начну с хорошей. Исследователи из Каролинского университета в Стокгольме, похоже, подтвердили то, о чем все уже давно догадывались. Они обнаружили, что у множества людей, у которых не было симптомов COVID-19 или они были совсем слабыми, нет антител против белков коронавируса – но зато есть Т-клетки памяти. То есть эти люди заразились SARS-CoV-2, но быстро победили его силами клеточного иммунитета, не беспокоя В-клетки и всю громоздкую махину выработки антител. И даже не заметили, что чем-то болели.

Компоненты клеточной составляющей иммунитета тоже умеют узнавать вирусные фрагменты и запускать цепочку реакций, в результате которой клетки-убийцы уничтожат клетки-жертвы, в которых завелся вирус. Точно так же как и при активации антительного иммунного ответа (ученые говорят «гуморального»), после того, как Т-клетки и компания выиграют битву с вирусом, в организме сохранятся клетки памяти (Т-клетки памяти, в противовес В-клеткам памяти, остающимся после выработки антительного ответа). И при следующей встрече с тем же вирусом они немедленно активируются и очень быстро запустят защитный ответ.

Проблема в том, что «увидеть», запускалась ли у человека на тот или иной патоген клеточная ветвь иммунитета, намного сложнее, чем определить, имел ли место гуморальный ответ. Последний проверяют довольно простым тестом на антитела. Чтобы выяснить, есть ли у пациента клеточная память, нужно проводить длительные и трудоемкие. Они требуют специально обученных сотрудников, оборудования ит.д. – всего этого в обычных диагностических медицинских лабораториях нет. Не в последнюю очередь по этой причине мы стандартно проверяем людей на антитела, а не на признаки активации клеточного иммунитета. Но в действительности при встрече с любым возбудителем инфекции активируются обе ветви иммунитета – и часто хватает только клеточной. Она куда менее затратна и срабатывает быстрее – так что, вообще говоря, организм всегда предпочитает сначала положиться только на нее. И только если не помогло, запускает синтез антител.

Шведские ученые заморочились сложным тестом на определение Т-клеточного ответа и проверили больных COVID-19 с выраженными симптомами, со слабыми симптомами и без симптомов, а также донорскую кровь, собранную в мае 2020 года (сдававшие ее добровольцы были уверены, что ничем таким подозрительным не болели). И оказалось, что Т-клеточный ответ имел место у всех переболевших – и примерно у 30% доноров. При этом антитела детектировались только у тех, кто болел явно выраженной коронавирусной инфекцией – причем, чем сильнее проявлялись симптомы, тем более заметным был титр.

Новые данные (если, конечно, они подтвердятся – пока статья вышла в виде препринта; но, вангую, все там подтвердится, это давно напрашивалось) говорят нам сразу о нескольких вещах.

Во-первых, COVID-19 переболело существенно больше людей, чем мы выявляем ПЦР-тестом, КТ и даже тестом на антитела. Это хорошо, так как а) приближает коллективный иммунитет и б) само по себе замедляет распространение инфекции, потому что заборовшие вирус силами Т-клеточного иммунитета, вполне вероятно, смогут сделать это еще раз до того, как вирус как следует размножится (а его носители начнут быть заразными). Впрочем, конкретно с этим выводом стоит быть осторожнее, так как мы не знаем, с чем связано наличие только Т-клеточного ответа. Возможно, эти люди просто изначально получили малую дозу вируса и поэтому смогли справиться с ним малыми силами. Не исключено, что при большей вирусной нагрузке они таки заболеют – но, скорее всего, не очень тяжело, так как «натренированная» клеточная составляющая во второй раз активируется еще быстрее.

А во-вторых, присутствие столь заметного Т-клеточного ответа требует более внимательного подхода к разработке вакцин. Сегодня (да и раньше тоже) их эффективность на стадии создания определяется по способности вакцины стимулировать выработку антител. На клеточную компоненту не смотрят – а зря. Вполне возможно, что вакцина, заставляющая активироваться клеточную ветвь иммунитета, будет куда более действенной. С другой стороны, вакцина, дающая хороший титр антител, но не подстегивающая клеточную компоненту, может давать так себе защиту.

Вторая обещанная новость совсем не радужная

Ученые из Китая обнаружили новый штамм свиного гриппа с хорошим таким пандемическим потенциалом. Статья, в которой они сообщают об этом печальном открытии, сделана очень качественно: авторы провели все возможные тесты (кроме прямого заражения людей), доказывающие, что из нового штамма может еще через какое-то время выэволюционироваться крайне неприятный вирус.

Одна надежда, что повсеместное ношение масок и бОльшая настороженность органов здравоохранения помогут не допустить новой эпидемии.