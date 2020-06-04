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Как народ ни спрашивай, на первом месте оказывается Сталин

Кого россияне считают главными символами державы

, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sapojnik.livejournal.com

Как народ ни спрашивай, на первом месте оказывается Сталин

Некогда у нас были очень популярны опросы населения на тему "Имя России" или что-то в этом роде - чуть не каждый год проводили. А потом это дело бросили. Видно надоело организаторам, что, как народ ни спрашивай, всё у него на первом месте оказывается Сталин. Утомились они все время результаты "подтирать" и делать какими-то более приличными. Придумали даже "эвфемизм" - на место Сталина ставить Александра Невского, типа, вот кого народ любит! Хотя и это решение было хорошо, если не приглядываться. Кто изучал Историю, тот знал, что и Невский был злодей еще тот...

Попалась на глаза одна такая "народная подборка", и стало совсем грустно: самое-то неприятное там даже не в Сталине. Сама первая десятка несказанно удручает. Из нее, собственно, Сталин и вырастает. Перечислим: Сталин — Высоцкий — Ленин - Николай II – Есенин - Иван Грозный - Сергий Радонежский – Чехов – Пушкин - Александр Невский. Из 10 ровно половина - верховные правители; один писатель-прозаик, три поэта и один, скажем так, общественно-религиозный деятель. Ни одного (!) вообще ученого.

Это означает, что мы сами, граждане России, в глубине души убеждены, что наша Россия человечеству по большому счету не нужна. Мы сами выделяем в своей 1000-летней истории людей, которые очевидно могут быть интересны только нам самим, и больше никому. Ну, Александр Невский, к примеру. Замечательный человек, спас Русь от крестоносцев. Молодец, без вопросов. Но а остальным-то что до этого? А?

Или Иван Грозный. Ну, объединял Русь, ну, залил всё кровью, ну, "взял Казань". Все замечательно, российские "государственники" могут этим искренне гордиться. А остальным что до этого? Разве что экзотика, пример этакого особо кровавого душегуба. И всё!

Есенин, Высоцкий. Лирические поэты, прекрасно выражавшие "русскую душу". Здорово? Безусловно. Знает их кто-нибудь за пределами России? Никто не знает, и именно по этой причине. Исключение - те, кто Россией специально интересуется.

Или вот Ленин. Устроил в России "грандиозный социальный эксперимент". Показал на нашем примере всему миру, «Как не надо». Занятно, конечно - но чем же тут гордиться? Все равно как гордиться родственником, который болен очень редким, уникальным заболеванием!..

То есть понятно, почему в итоге Сталин вылезает на первое место. Тут тебе и кровавость Грозного, и всемирная известность Ленина (правда, такая же негативная, ну да нам-то что), "защищал Русь" в духе Александра Невского... А от поэтов-лириков - тоже "брал за душу". Те, правда, силой своего слова - ну а Сталин страхом. Даже ужасом. Подходы разные, но главное - итог: сильная эмоция, неизгладимое впечатление в народной душе.

Собственно, этот опрос показывает, в каком направлении надо было бы работать, если мы все ж хотим когда-нибудь вернуться в лоно цивилизации. Решение очень простое на вид - но, видимо, в чем-то крайне противоречащее национальному менталитету. Надо бы на будущее в образовании делать акцент на «пользу для всех». Пользу для человечества, если по-простому.

Менделеев открыл Главную Таблицу в химии и научил всех водку делать; Ломоносов приложился к открытию Закона сохранения энергии; Чайковский писал музыку, от которой до сих пор плачет весь мир; Достоевский - это единственная русская фамилия, понятная любому образованному человеку почти на любом языке; Кандинский - открыватель нового направления в мировой живописи; Толстой - мировой классик, которого изучают во всех школьных программах наряду с Шекспиром; Ландау, Капица, Тамм - физики мирового класса, Нобелевские лауреаты; наш Басов открыл лазер; наш Попов открыл для человечества радио... Блин - да ведь устанешь перечислять! У нас ведь действительно Великая нация!

Но пока в народном сознании вместо всего этого великолепия будут тесниться людоеды, душегубы и местечковые святые - эту пирамиду всегда будет венчать Главный российский злодей: Сталин. Как символ никчемности и неверия в себя.

Дас

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