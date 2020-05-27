Начата постройка первого опытного образца бомбардировщика по программе ПАК ДА

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27 мая 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщило 26 мая 2020 года информационное агентство ТАСС, Россия начала постройку первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации" (ПАК ДА, "Изделие 80"). Об этом сообщили агентству два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации(ОАК), разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнил другой источник ТАСС, в настоящее время уже ведется изготовление кабины самолета. "Окончательная сборка всей машины должна завершиться в 2021 году", - отметил он.

В пресс-службе ПАО"Туполев" не стали комментировать ТАСС информацию о начале производства первого ПАК ДА.

В декабре 2019 года замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что эскизный проект самолета утвержден, ПАО "Туполев" приступило к разработке рабочей конструкторской документации, начато создание деталей и составных частей опытных образцов ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло". В конструкции машины будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс"). Самолет будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Машина получит дозвуковую скорость полета.

Со стороны bmpd напомним, что, согласно документации ПАО "Туполев", публиковавшейся на сайте госзакупок, всего должно быть построено три летных опытных образца самолета по программе ПАК ДА. Предварительные испытания опытных образцов авиационного комплекса ПАК ДА должны быть проведены с апреля 2023 по конец 2025 годов. Начало Государственных испытаний намечено на февраль 2026 года. Работы ведутся ПАО "Туполев" в рамках заключенного в 2017 году государственного контракта на проведение ОКР под шифром "Посланник-1".