Парад в Киеве не планировали и до карантина

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8 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/partofair

Яков Широков(из студии): С нами наш эксперт, адвокат Илья Новиков. Я напомню, что вы сейчас в Киеве. Наблюдаете как Украина, украинцы соблюдают режим самоизоляции, или изоляции, как там это теперь называется...

Илья Новиков: Здесь это называется по-разному, как и у нас. Каждый сам выбирает как он изолируется — кто-то больше, кто-то меньше... С 11мая в Киеве будут послабления поэтапно, никто пока не понимает в какой степени это будет соблюдаться. Но заведения сферы обслуживания будут открываться со следующей недели. Транспорт тоже будет возвращаться к прежнему режиму работы...

Яков Широков: Завтра /8 мая/ Украина, как я понимаю, будет праздновать День Победы и День примирения, как они сейчас называются...

Илья Новиков: Я бы не сказал, что здесь слово «праздновать»…

Я.Широков: Встречать...

И.Новиков: Мы настолько привыкли, что 9 Мая – это праздник, что здесь как-то не цепляется. У нас, это проходит гладко. Эта дата, она вообще не должна быть праздничной, по-хорошему, как не является, допустим, праздничной, в Европе годовщина 11 ноября – годовщина окончания Первой мировой войны. Это день, когда можно просто вспомнить о том, как это было, подумать о том, почему так было, могло ли быть иначе, как сделать так, чтобы не было в следующий раз. Это не про «можем повторить» ни в коем случае.

Завтра будет годовщина, да, окончания Второй мировой войны в Европе. Вот это тоже гораздо более четкий маркер, чем в России – здесь слова «Великая Отечественная война» используют только очень пророссийские люди. Вот эта аудитория, которая положительно воспринимает, что русские братья, что нужно жить в мире, договариваться на полпути. Для украинского общества в целом это, конечно, Вторая мировая война.

Я.Широков: Но сейчас в Киеве за георгиевскую ленточку могут вновь побить, как это было несколько лет назад?

И.Новиков: Я вам не поручусь, что не могут, но вообще говоря, нет, скорее на вас здесь косо посмотрят, может быть. Георгиевская ленточка, нужно понимать, как она воспринимается здесь. Это не то, что раздают массово на бензоколонках как часть рекламной акции по продаже бензина.

Во-первых, это ленточку еще нужно достать где-то, скорей всего, в России или там в Харькове, где есть своеобразный мэр, который поощряет эту историю. Ее нужно достать, ее нужно повесить. И повесив ее на себя в Киеве, ты демонстрируешь совершенно другой тезис, нежели демонстрируешь в России. В России ты можешь это сделать как-то мимодумно, машинально, потому что шел – тебе девочка улыбнулась, дала ленточку, ты ее повязал, пошел дальше. Почему – потому что деды воевали.

Здесь это все-таки очень жестко ассоциируется с русским миром, очень жестко ассоциируется с войной. Поэтому да, на человека, который ее на себя нацепит, скорей всего, посмотрят косо. Будут ли его за это бить? Я не думаю. Слухи о том, что здесь по улицам ходят бандеровцы и ищут, кого бы повесить на гиляку, они, мягко говоря, преувеличены.

Я.Широков: Вот у украинцев сейчас есть свой символ окончания войны, памяти…

И.Новиков: Здесь есть такая кокарда в форме стилизованного цветка мака, но она, вообще, универсальная: она и про Первую мировую войну, и про Вторую мировую, и в целом такой, общеевропейский символ.

Я.Широков: Их раздают, их носят повсеместно – что происходит?

И.Новиков: Я не видел, что бы их прямо раздавали. Может быть, где-то такое было. Но скорее - ты просто должен пойти в магазин, или в какое-то место, где торгуют открытками, значками и просто ее купить. Скажем, до карантина под Майданом, в подземном переходе было огромное количество ларьков, в которых продавали всякую сувенирку, вот эти значки продавались там.

Я.Широков: А, вообще, завтра какие-то мероприятия в Киеве с учетом того, что карантин, будут проводиться?

И.Новиков: Парада не будет.

Я.Широков: Но парад, вроде бы говорили, что не планировали и до карантина.

И.Новиков: Опять же, я не считаю, что парад в этот день – это хорошая идея. Парад в Украине проводится на День независимости 24 августа, и, по-моему, ни в какие другие дни национальные парады не проводятся. В этот день, действительно, вспомнить, подумать, помолчать. Для этого не требуются мероприятия. Для этого не требуется сайт госуслуги, для этого не требуется финансировать «Бессмертный полк» из бюджета. Ничего этого нет...