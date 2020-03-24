Мог ли новый коронавирус «сбежать» когда-то из китайской лаборатории

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24 марта 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Существует конспирологическая теория происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2. В 2015 году в журнале Nature Medicine вышла статья «A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence». В этой работе ученые из США и Китая описывают создание искусственного гибридного коронавируса.

Конспировирусология

Ученые изучали возможность заражения этим коронавирусом линии эпителиальных клеток легких человека. Оказалось, что инфицирование возможно и авторы предупредили о потенциальной угрозе передачи очередной коронавирусной инфекции от летучих мышей к людям. Ранее, по-видимому, это уже происходило в случае вируса атипичной пневмонии.

Конспирологи отметили тот факт, что китайские специалисты, которые создавали этот гибридный коронавирус, способный заражать клетки человека, работали в Институте вирусологии Уханя и позже продолжили свои исследования. Они же и открыли новое инфекционное заболевание – COVID-19.

Что если новый коронавирус SARS-CoV-2 сбежал из китайской лаборатории?

Конечно, забавно, что некоторых конспирологов удивляет даже тот факт, что вирусологи, целенаправленно изучающие коронавирусы, из крупнейшего центра, изучающего коронавирусы, открыли новый коронавирус. А кто еще мог его обнаружить? Тракторист из Хогвартса?

Но главная проблема этой конспирологической теории в том, что ее очень легко проверить. В статье 2015 года указано, что авторы вносили изменения в геном адаптированного к мыши вируса SARS Coronavirus MA15, заменив в нем ген, кодирующий шиповидный белок (Spike protein) на аналогичный из другого коронавируса, который называется RsSHC014-COV. Шиповидный белок позволяет этим вирусам проникать в клетки. Новый вирус назвали SHC014-MA15.

В свободном доступе не трудно найти геномы коронавирусов MA15, RsSHC014-COV, SARS-CoV-2 и многих других коронавирусов. Эти геномы кодируют белки, аминокислотные последовательности которых можно сравнить.

Полипротеины 1ab новых коронавирусов (COVID-19) имеют между собой сходство до 100%

За пять минут я провел такой анализ для полипротеина 1ab. Полипротеины 1ab новых коронавирусов (COVID-19) имеют между собой сходство от 99.82% до 100% (identity) – это доля совпадающих аминокислот в выравнивании. Из всех известных вирусов наиболее родственный по этому полипротеину коронавирус из летучий мыши – RaTG13 (98.53% сходства). Полипротеин ab из коронавируса MA15 имеет лишь 86.03% сходства. На картинке фрагмент выравнивания: сверху вниз расположены полипротеины 1ab из SARS-CoV-2, RaTG13 и MA15. Даже глазами видно, что третий полипротеин отличается больше остальных, т.е. эволюционно более далек.

Еще за пять минут я провел такой анализ для шиповидного белка. Как я уже писал, этот ген авторы из статьи в Nature Medicine брали из коронавируса RsSHC014 летучих мышей. Эти белки у новых коронавирусов SARS-CoV-2 имеют между собой сходство от 97.8 до 100%. Шиповидный белок из RsSHC014 имеет лишь 77.31% сходства с таковым из SARS-CoV-2. Шиповидный белок из Coronavirus MA15 имеет 75.88% сходства.

А вот наиболее родственный этому белку – его аналог из все того же коронавируса летучей мыши – RaTG13 (97.41% сходства). Этот коронавирус описан в Китае в 2013 году. Сам он людей не заражает, но у него было полно времени мутировать. Вообще про эволюцию SARS-CoV-2 недавно вышла новая статья в Nature Medicine «The proximal origin of SARS-CoV-2». Авторы также отвергают гипотезу, что вирус был искусственно сконструирован.

Таким образом, новый коронавирус SARS-CoV-2, который является виновником сложившейся пандемии, не может быть «сбежавшим» из Уханьской лаборатории гибридным вирусом, описанным в 2015 году в журнале Nature Medicine. Кейс закрыт. Это один из примеров того, для чего нужна биоинформатика.

Update:

- Что если сбежал другой вирус?

- А потом ученые вернули его во времени до 2013 года и заразили им летучую мышь. Ученые скрывают машину времени.

- Почему какой-то Ухань оказался в центре истории?

- Надо знать, что Ухань больше Нью-Йорка, Лондона или Парижа.



Источник: https://scinquisitor.livejournal.com/173753.html